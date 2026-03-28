Συναγερμός σήμανε στις αρχές όταν 39χρονος ημεδαπός με καταγωγή από τη Θεσσαλονίκη, δραπέτευσε από το αγροτικό κατάστημα κράτησης στην Κασσάνδρα, όπου εξέτιε ποινή έξι ετών για παράνομη μεταφορά αλλοδαπών.

Η απουσία του διαπιστώθηκε στις 25 Μαρτίου κατά την τακτική καταμέτρηση των κρατουμένων. Οι αρχές ξεκίνησαν άμεσα την αναζήτηση, συγκεντρώνοντας πληροφορίες για το πού θα μπορούσε να είχε κατευθυνθεί.

Διαβάστε επίσης:Χαλκιδική: 39χρονος κρατούμενος απέδρασε από τις αγροτικές φυλακές Κασσάνδρας

Τότε ήρθε η πληροφορία-κλειδί: η σύντροφός του, που είχε αποφυλακιστεί πρόσφατα και ζούσε στην Κοζάνη, ίσως ήταν η ένδειξη που θα έλυνε τον γρίφο της διαδρομής του.

Οι αστυνομικοί επικεντρώθηκαν στην Κοζάνη και σχεδίασαν την επιχείρηση που θα έφερνε τον δραπέτη ξανά στα χέρια τους.

Σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν tanea.gr, από χθες το βράδυ, οι αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης είχαν θέσει τον δραπέτη υπό παρακολούθηση, γνωρίζοντας ότι κινείται στην πόλη.

Στήθηκε στρατηγική επιχείρηση…οι αστυνομικοί τον παρακολουθούσαν διακριτικά, χαρτογραφώντας κάθε κίνησή του και περιμένοντας τη σωστή στιγμή για επέμβαση.

Η σύλληψη έγινε στις 27 Μαρτίου, περίπου στις 20:40, στην Λεωφόρο Ανδρέα Παπανδρέου. Ο 39χρονος δεν προέβαλε αντίσταση.

Το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κοζάνης έβαλε τέλος στο θρίλερ μέσα σε μόλις δύο ημέρες.