Συναγερμός σήμανε στις αρμόδιες αρχές το βράδυ της Τετάρτης (25/3), όταν κατά τη διάρκεια της καθιερωμένης νυχτερινής καταμέτρησης διαπιστώθηκε η απόδραση κρατουμένου από το Κατάστημα Κράτησης Κασσάνδρας στη Χαλκιδική.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο δραπέτης είναι 39 ετών και η απουσία του έγινε αντιληπτή από το σωφρονιστικό προσωπικό, καθώς δεν εντοπίστηκε κατά τον προβλεπόμενο έλεγχο παρουσίας των κρατουμένων. Η διαπίστωση αυτή οδήγησε σε άμεση κινητοποίηση των αρχών.

Ο 39χρονος ήταν λογοτιμητής, δηλαδή βρισκόταν σε ημιελεύθερο καθεστώς, ωστόσο απέδρασε από τις αγροτικές φυλακές, γεγονός που έχει προκαλέσει έντονη ανησυχία.

Σε εξέλιξη βρίσκεται επιχείρηση εντοπισμού του στην ευρύτερη περιοχή της Χαλκιδικής, με τη συμμετοχή αστυνομικών δυνάμεων και σωφρονιστικών υπαλλήλων.