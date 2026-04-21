Νεκρή εντοπίστηκε 47χρονη στα Καμίνια του Ηρακλείου Κρήτης, έπειτα από χρήση ναρκωτικών ουσιών.
Σύμφωνα με πληροφορίες του cretalive.gr, σε άσχημη κατάσταση εντοπίστηκε και ο 46χρονος φίλος της, επίσης χρήστης, ο οποίος διακομίστηκε στο εφημερεύον νοσοκομείο με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.
Στο σπίτι βρέθηκαν ίχνη ναρκωτικών, πιθανότατα κοκαΐνης. Η ακριβής σύνθεση της ουσίας θα προσδιοριστεί από εργαστηριακές αναλύσεις.
