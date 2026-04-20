Rafale F5, η οποία αναμένεται να τεθεί σε υπηρεσία γύρω στο 2030. Γαλλία αποφάσισε να αλλάξει στρατηγική για το μέλλον της πολεμικής της αεροπορίας. Αντί να προχωρήσει στην αγορά επιπλέον μαχητικών Rafale F4, όπως είχε αρχικά σχεδιάσει, επιλέγει να επενδύσει στην ανάπτυξη της νέας και πολύ πιο προηγμένης έκδοσης, η οποία αναμένεται να τεθεί σε υπηρεσία γύρω στο 2030.

Η απόφαση αυτή δεν αφορά μόνο τη γαλλική αεροπορία. Αποτελεί μια βαθύτερη επιλογή για το πώς η Γαλλία θέλει να παραμείνει ανταγωνιστική απέναντι στα αμερικανικά F-35, να ενισχύσει την αμυντική της αυτονομία και να διατηρήσει το Rafale ως ένα από τα πιο ελκυστικά εξαγώγιμα μαχητικά παγκοσμίως.

Η Γαλλία είχε εξετάσει τα προηγούμενα χρόνια την αγορά περίπου 30 επιπλέον Rafale F4 για την ανανέωση και ενίσχυση του στόλου της. Ωστόσο, οι αυξανόμενες δημοσιονομικές πιέσεις και το υψηλό κόστος του προγράμματος οδήγησαν το Παρίσι στο συμπέρασμα ότι είναι προτιμότερο να κατευθύνει τους διαθέσιμους πόρους προς τη νέα έκδοση F5. Το σκεπτικό είναι απλό: αντί να επενδύσει σε μια πλατφόρμα που θεωρείται ήδη μεταβατική, η Γαλλία θέλει να περάσει απευθείας στην επόμενη γενιά.

Το Rafale F5 δεν θα είναι ένα απλό «λίφτινγκ» του υπάρχοντος αεροσκάφους. Θα πρόκειται ουσιαστικά για μια νέα έκδοση με πολύ σημαντικά βελτιωμένες δυνατότητες. Το αεροσκάφος θα αποκτήσει ισχυρότερους κινητήρες, νέο ραντάρ RBE2 XG με μεγαλύτερη εμβέλεια και καλύτερη ικανότητα εντοπισμού στόχων, πιο εξελιγμένα συστήματα αυτοπροστασίας και επιβίωσης, καθώς και αναβαθμισμένες δυνατότητες ανταλλαγής δεδομένων με άλλα αεροσκάφη, πλοία και επίγειες μονάδες.

Ιδιαίτερα κρίσιμο θεωρείται το γεγονός ότι το Rafale F5 θα μπορεί να συνεργάζεται με μη επανδρωμένα αεροσκάφη τύπου «loyal wingman». Πρόκειται για drones που θα συνοδεύουν το μαχητικό, θα εκτελούν αποστολές αναγνώρισης ή ηλεκτρονικού πολέμου και θα μπορούν ακόμη και να δρουν ως «ασπίδα» απέναντι σε εχθρικά συστήματα. Με τον τρόπο αυτό, η Γαλλία επιχειρεί να περάσει το Rafale σε μια νέα εποχή δικτυοκεντρικού πολέμου, πλησιάζοντας σε δυνατότητες που μέχρι σήμερα συνδέονταν κυρίως με αμερικανικά ή μελλοντικά μαχητικά έκτης γενιάς.

Το F5 θα είναι επίσης συμβατό με νέα όπλα, όπως οι μελλοντικοί πύραυλοι αέρος-αέρος μεγάλης εμβέλειας και πιθανές νέες εκδόσεις του πυραύλου cruise ASMPA-R, που μεταφέρει το γαλλικό πυρηνικό δόγμα. Αυτό σημαίνει ότι το νέο Rafale δεν θα αποτελεί μόνο συμβατικό μαχητικό, αλλά και βασικό στοιχείο της πυρηνικής αποτροπής της Γαλλίας.

Η στρατηγική του Παρισιού συνδέεται και με το ευρύτερο πρόγραμμα του μελλοντικού ευρωπαϊκού μαχητικού FCAS, το οποίο αναπτύσσεται από τη Γαλλία, τη Γερμανία και την Ισπανία. Καθώς όμως το FCAS δεν αναμένεται να είναι επιχειρησιακά έτοιμο πριν από τη δεκαετία του 2040 και αντιμετωπίζει συνεχείς καθυστερήσεις και πολιτικές εντάσεις, η Γαλλία θέλει το Rafale F5 να λειτουργήσει ως «γέφυρα» για τα επόμενα 15 έως 20 χρόνια.

Το νέο αεροσκάφος αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για τις εξαγωγές. Το Rafale έχει ήδη γνωρίσει μεγάλη εμπορική επιτυχία τα τελευταία χρόνια, με παραγγελίες από Ινδία, Αίγυπτο, ΗΑΕ, Ινδονησία, Κροατία και φυσικά την Ελλάδα.

Η νέα έκδοση F5 αναμένεται να αυξήσει ακόμη περισσότερο το ενδιαφέρον, ιδιαίτερα από χώρες που θέλουν ένα σύγχρονο μαχητικό χωρίς να εξαρτώνται από τις Ηνωμένες Πολιτείες και τους περιορισμούς που συνοδεύουν το F-35.

Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρίσκεται πλέον και η Ουκρανία, η οποία έχει εκφράσει ενδιαφέρον ακόμη και για την αγορά έως 100 Rafale. Η γαλλική στρατηγική αφήνει ανοιχτό το ενδεχόμενο η Ουκρανία να παραλάβει στο μέλλον απευθείας την έκδοση F5, αντί για την τωρινή F4.

Για το Κίεβο, αυτό θα σήμαινε πρόσβαση σε ένα μαχητικό με πολύ μεγαλύτερες δυνατότητες, αλλά και αρκετά ακριβότερο και με μακρύτερο χρόνο παράδοσης.

Εδώ, όμως, αναδεικνύεται και το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η γραμμή παραγωγής της Dassault είναι ήδη σχεδόν πλήρως δεσμευμένη για τα επόμενα εννέα χρόνια λόγω των υφιστάμενων εξαγωγικών συμβολαίων. Αυτό σημαίνει ότι οι νέοι πελάτες δύσκολα θα παραλάβουν γρήγορα καινούργια αεροσκάφη. Για να καλύψει αυτό το κενό, η Γαλλία εξετάζει να αυξήσει τη χρήση των σημερινών Rafale και να πουλήσει μεταχειρισμένα αεροσκάφη από τον δικό της στόλο, όπως είχε κάνει στο παρελθόν με την Κροατία.

Η επιλογή αυτή έχει ιδιαίτερη σημασία και για την Ελλάδα . Η χώρα έχει ήδη αποκτήσει 24 Rafale, μέρος των οποίων προήλθε από μεταχειρισμένα γαλλικά αεροσκάφη. Αν η Γαλλία προχωρήσει σε ευρύτερες πωλήσεις μεταχειρισμένων Rafale ώστε να χρηματοδοτήσει το F5, η Αθήνα ενδέχεται να βρεθεί μπροστά σε νέες ευκαιρίες για συμπληρωματικές αγορές ή για μελλοντική αναβάθμιση του στόλου της προς το επίπεδο F5.

Η γαλλική απόφαση αποκαλύπτει τελικά κάτι ευρύτερο: η εποχή των διαδοχικών μικρών αναβαθμίσεων τελειώνει. Οι αεροπορικές δυνάμεις στρέφονται πλέον σε πιο δραστικά άλματα τεχνολογίας, συνδυάζοντας μαχητικά, drones, τεχνητή νοημοσύνη και δικτυωμένα όπλα. Το Rafale F5 είναι η γαλλική απάντηση σε αυτή τη νέα εποχή – και ίσως η τελευταία μεγάλη εξέλιξη του Rafale πριν από την έλευση των ευρωπαϊκών μαχητικών έκτης γενιάς.