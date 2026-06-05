Μια πρωτοφανής ληστεία σημειώθηκε στο κατάστημα ανταλλακτικών καρτών «Big Pack Hobby Shop», όταν τρεις καλυμμένοι δράστες κατάφεραν να αρπάξουν κάρτες Pokemon αξίας μεταξύ 40.000 και 50.000 δολαρίων σε μόλις 1 λεπτό και 33 δευτερόλεπτα (93 δευτερόλεπτα).

Στο βίντεο από την κάμερα ασφαλείας, που δόθηκε στη δημοσιότητα από το ABC7, φαίνονται οι τρεις ληστές να σπάνε τη γυάλινη πόρτα του καταστήματος και να αδειάζουν τις βιτρίνες από τις πιο πολύτιμες κάρτες Pokemon. Οι δράστες, που είχαν καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, φέρονται να ενήργησαν με αστραπιαία ταχύτητα και οργάνωση.

Υποψίες ότι παρίσταναν τους πελάτες

Οι αρχές ερευνούν το ενδεχόμενο οι τρεις ληστές να βρίσκονταν μέσα στο κατάστημα ως «πελάτες» λίγο πριν την εισβολή τους, προκειμένου να μελετήσουν τον χώρο και τις κινήσεις του προσωπικού. Παράλληλα, αστυνομικοί εξετάζουν υλικό από τις κάμερες αναγνώρισης πινακίδων κυκλοφορίας (license plate readers) που είναι τοποθετημένες στους δρόμους που οδηγούν στον αυτοκινητόδρομο, ελπίζοντας να εντοπίσουν το σκούρου χρώματος SUV που χρησιμοποίησαν οι δράστες για τη διαφυγή τους.

Αισιόδοξος ο ιδιοκτήτης

Ο ιδιοκτήτης Πάμπλο Ρανσιέ, ο οποίος είχε ανοίξει την επιχείρηση πριν από τρία χρόνια, μίλησε στο ABC7 με συγκίνηση αλλά και αισιοδοξία. Όπως αποκάλυψε, μόλις την προηγούμενη μέρα είχαν γιορτάσει την τρίτη επέτειο του μαγαζιού.

«Ήταν όνειρό μου να ανοίξω ένα κατάστημα με κάρτες. Είναι πάθος μου. Όσο κι αν πονάει, και ας μπορούσε να ξανασυμβεί, θα συνεχίσω, γιατί αυτό αγαπώ», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Παρά το βαρύ πλήγμα, ο Ρανσιέ παραμένει αισιόδοξος: «Πρέπει να μείνω θετικός. Θα μπορούσα να κάθομαι, να στεναχωριέμαι και να είμαι θυμωμένος, αλλά έχω λάβει χιλιάδες μηνύματα υποστήριξης. Θα αναπληρώσουμε τα αποθέματα, θα καθαρίσουμε τα πάντα, θα βάλουμε νέες βιτρίνες και θα επιστρέψω στην εξυπηρέτηση όλων όσων θέλουν να έρθουν».

Η κοινότητα των συλλεκτών στέκεται δίπλα του

Ο Ρανσιέ τόνισε ότι η κλειστή κοινότητα των συλλεκτών καρτών τον έχει στηρίξει έμπρακτα, γεγονός που τον ενθαρρύνει να συνεχίσει. «Αξίζει να κρατήσω το μαγαζί ανοιχτό για όλους αυτούς τους ανθρώπους», πρόσθεσε.

Οι έρευνες των τοπικών αρχών συνεχίζονται, ενώ η υπόθεση έχει προκαλέσει αίσθηση στον κόσμο των συλλεκτών, όπου ορισμένες σπάνιες κάρτες Pokemon μπορούν να φτάσουν σε τιμές-ρεκόρ σε δημοπρασίες.