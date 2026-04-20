Τα τελευταία χρόνια, μια φαινομενικά αθώα παιδική ανάμνηση έχει μετατραπεί σε στόχο οργανωμένου εγκλήματος. Οι κάρτες της Pokémon, από συλλεκτικά αντικείμενα νοσταλγίας, έχουν εξελιχθεί σε επενδυτικά assets με αξία χιλιάδων, ακόμη και εκατομμυρίων ευρώ. Η εκρηκτική άνοδος της αγοράς τους, σε συνδυασμό με τη σπανιότητα συγκεκριμένων εκδόσεων, έχει πυροδοτήσει ένα παγκόσμιο κύμα ληστειών, με καταστήματα παιχνιδιών και συλλεκτικών ειδών να βρίσκονται στο στόχαστρο.

Από τις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι την Ευρώπη και την Ασία, περιστατικά κλοπών υψηλής αξίας καταγράφονται ολοένα και συχνότερα, αποκαλύπτοντας ένα νέο «μαύρο» κύκλωμα εμπορίας. Οι δράστες δεν αναζητούν πλέον μετρητά, αλλά συγκεκριμένα κουτιά, booster packs και σπάνιες κάρτες που μπορούν εύκολα να μεταπωληθούν σε online πλατφόρμες. Το φαινόμενο αναδεικνύει όχι μόνο τη μεταμόρφωση της αγοράς συλλεκτικών ειδών, αλλά και τα κενά ασφαλείας που καλούνται πλέον να αντιμετωπίσουν επιχειρηματίες σε όλο τον κόσμο.

Οι κάρτες Pokémon συλλέγονται και διακινούνται εδώ και 30 χρόνια, αλλά από την εποχή του κορωνοϊου έχουν προσελκύσει περισσότερη προσοχή στο διαδίκτυο, με μερικές από τις πιο σπάνιες να πωλούνται για τεράστια ποσά. Ωστόσο, καθώς η αξία αυξάνεται, αυξάνεται και η ελκυστικότητα των καρτών στους εγκληματίες.

Δεκάδες ληστείες στη Βρετανία

Το Celestial Collectables στο Γουόρινγκτον του Τσέσαϊρ είναι ένα από τα τελευταία καταστήματα που έγιναν στόχος μετά από ληστείες στο Ράγκμπι, το Μπρίστολ, το Μπόρνμουθ, το Πίτερμπορο και το Νότιγχαμ, μεταξύ άλλων, τις τελευταίες εβδομάδες. Η αστυνομία του Τσέσαϊρ δήλωσε στο BBC ότι βρίσκεται σε επαφή με την αστυνομία στα βορειοδυτικά και σε όλο το Ηνωμένο Βασίλειο σχετικά με το θέμα.

Όπως αναφέρει στο BBC ο Roy Raftery, ειδικός σε συναλλαγές καρτών στην Stanley Gibbons Baldwins, «μερικοί από αυτούς τους κλέφτες, δεν ξέρουν τι παίρνουν». Ο ίδιος έχει διαχειριστεί πωλήσεις καρτών Pokémon αξίας άνω των 2 εκατομμυρίων λιρών, συμπεριλαμβανομένων ενός Pokémon Trainer αξίας 84.000 λιρών, ενός Charizard αξίας 442.800 λιρών και ενός Pikachu Illustrator αξίας 832.000 λιρών.

Όπως χαρακτηριστικά αναφέρει, «οι κλέφτες δεν γνωρίζουν ότι τα Pokémon είναι επικερδή, απλώς ξέρουν ότι τα Pokémon αξίζει να τα πάρεις τώρα. Και νομίζουν ότι είναι ευκολότερος στόχος από το να ληστέψεις μια τράπεζα ή ένα κοσμηματοπωλείο».

Οι πιο πρόσφατες ληστείες στην Βρετανία μόνο είχαν συνολική λεία 195.000 δολαρίων σε κάρτες και συλλεκτικά αντικείμενα.

– Celestial Collectables στο Warrington 60.000 λίρες σε απόθεμα.

– Trove UK στο Μπόρνμουθ 30.000 λιρών

– Full Fire TCG στο Γκλόστερ 25.000 λιρών

– Λιανοπωλητής στο Πίτερμπορο 80.000 λίρες σε κάρτες και συλλεκτικά αντικείμενα.

«Πανδημία» ληστειών και στις ΗΠΑ

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 7ης Μαρτίου, δύο κλέφτες έσπασαν μια βιτρίνα επενδυμένη με βινύλιο σε ένα κατάστημα στο Γκράχαμ της Ουάσινγκτον. Οι συναγερμοί ηχούσαν όμως οι δράστες δεν πτοήθηκαν και συνέχισαν να γεμίζουν τους σάκους που είχαν μαζί τους με κλοπιμαία. Σε λιγότερο από δύο λεπτά, διέφυγαν με εμπορεύματα αξίας σχεδόν 10.000 δολαρίων.

Όπως αναφέρει το CNN από την πανδημία, η αγορά καρτών Pokémon έχει εκτοξευθεί και μαζί της και τα περιστατικά ληστειών. Μόνο φέτος, έχουν πληγεί όλα τα συλλεκτικά καταστήματα στο Λας Βέγκας και τη Νέα Υόρκη αλλά και αυτά στο Βανκούβερ του Καναδά. Τους τελευταίου μήνες φαίνεται πως έχουν εξαφανιστεί 500.000 δολάρια σε κλεμμένες κάρτες.

Μια άλλη ληστεία σε ανάλογο κατάστημα τον ίδιο μήνα είχε ως αποτέλεσμα κλεμμένες κάρτες Pokémon αξίας 25.000 δολαρίων και ζημιές σε περιουσία που εκτιμώνται σε 10.000 δολάρια. Οι κλέφτες εξακολουθούν να είναι ελεύθεροι.

Στις Ηνωμένες πολιτείες δεν είναι θύματα μόνο τα καταστήματα συλλεκτικών αντικειμένων αλλά και ιδιώτες. Τον Φεβρουάριο, ένας δημιουργός περιεχομένου Pokémon, γνωστός ως PokeDean, ανέβασε ένα βίντεο στο YouTube που έδειχνε το σπίτι του ανάστατο. Οι δράστες ήθελαν την συλλογή του και τίποτα άλλο καθώς ο φορητός υπολογιστής και οι κονσόλες παιχνιδιών του είχαν μείνει ανέγγιχτα. Είχαν εξαφανιστεί όμως όλα όσα είχε στα συρτάρια και στα ράφια του. To βίντεο που ανέβασε στο διαδίκτυο χαρακτηριστικό.

Τι κρύβεται πίσω από την φρενίτιδα;

Η πρόσφατη αύξηση των σχετικών περιστατικών θα μπορούσε να σχετίζεται με την προετοιμασία για την 30ή επέτειο των Pokémon τον Φεβρουάριο.

Τα Pokémon αναπτύχθηκαν για πρώτη φορά από τον Tajiri Satoshi στην Ιαπωνία, ο οποίος τα εμπνεύστηκε από το παιδικό του χόμπι. Την συλλογή εντόμων! Τα πρώτα βιντεοπαιχνίδια κυκλοφόρησαν το 1996, με το παιχνίδι ανταλλαγής καρτών να κάνει το ντεμπούτο του την ίδια χρονιά. Οι κάρτες έφτασαν στις Ηνωμένες Πολιτείες σχεδόν τρία χρόνια αργότερα.

Από τότε, η αξία των κορυφαίων καρτών έχουν αυξηθεί πάρα πολύ. Τον τελευταίο χρόνο μάλιστα η αύξηση έχει ξεπεράσει ακόμα και το 140%. Σε μια παγκόσμια καταγραφή και σύμφωνα με στοιχεία από την ιστοσελίδα ανάλυσης συναλλαγών καρτών Card Ladder, οι λάτρεις του παιχνιδιού έχουν ξοδέψει 450 εκατομμύρια δολάρια μόνο τον Ιανουάριο. Τον Φεβρουάριο, ο influencer και παλαιστής Logan Paul έβγαλε σε δημοπρασία μια εξαιρετικά σπάνια, υψηλής ποιότητας κάρτα Pikachu για το ρεκόρ των 16,5 εκατομμυρίων δολαρίων.

Οι κάρτες Pokémon σύμφωνα με τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της αγοράς καρτών συναλλαγών Goldin έχουν ξεπεράσει τις αθλητικές κάρτες και στην χρηματιστηριακή αγορά S&P κατά 3.000% τα τελευταία 20 χρόνια.

Οι επιχειρηματίες εκτός των δραστών έχουν να αντιμετωπίσουν και τις διστακτικές ασφαλιστικές εταιρείες καθώς αρνούνται να τους ασφαλίσουν τα καταστήματα λόγω της μεγάλης βεβαιότητας κλοπής που υπάρχει πια.