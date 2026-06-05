Ένας ανελέητος εφιάλτης εκτυλίχθηκε τη νύχτα της Τετάρτης (3/6) στην πόλη Ανγκουρουβατότα, δυτική Σρι Λάνκα, όταν φωτιά που ξέσπασε σε οίκο ευγηρίας είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο 12 ηλικιωμένων ατόμων και τον τραυματισμό άλλων οκτώ. Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της αστυνομίας, Φρέντρικ Γούτλερ, 51 ένοικοι διασώθηκαν. Στο κτίριο διέμεναν, μάλιστα, και άτομα με ψυχικές παθήσεις.

Εικόνες από τοπικά μέσα ενημέρωσης έδειχναν πυροσβέστες, αστυνομικούς και πολίτες να μάχονται για να θέσουν υπό έλεγχο τις φλόγες, ενώ οι διασωθέντες απομακρύνθηκαν με λεωφορεία υπό την προστασία των αρχών. Το κτίριο καταστράφηκε ολοσχερώς, με καμένα έπιπλα και εξοπλισμό.

Ο διευθυντής του ιδρύματος συνελήφθη ως ύποπτος για πρόκληση θανάτων από αμέλεια και παραπέμφθηκε σε δικαστήριο, το οποίο διέταξε την προφυλάκισή του για μία εβδομάδα, ενόσω βρίσκεται σε εξέλιξη η έρευνα.

A devastating fire at a care home for elderly residents and people with intellectual disabilities in Sri Lanka has left 12 dead and at least two missing. Eight people were injured, while 51 residents were evacuated. Authorities are investigating the cause of the blaze.… pic.twitter.com/hFOjQtyYD7 — India Today Global (@ITGGlobal) June 4, 2026

Σύμφωνα με τον Τσατούρα Μιχούντουμ, διευθυντή της Εθνικής Γραμματείας για τους Ηλικιωμένους, η εγκατάσταση δεν διέθετε καμία κρατική άδεια, ενώ είχε δεχθεί προειδοποιήσεις στο παρελθόν για παραβάσεις. Το ίδρυμα ήταν επικίνδυνα υπερπλήρες: είχε κρεβάτια για μόλις 15 άτομα, ωστόσο εκεί διέμεναν 71 άνθρωποι. Μέλη της κυβέρνησης είχαν επισκεφθεί τη μονάδα και είχαν δώσει εντολή στη διοίκηση να συμμορφωθεί με τους κανόνες, χωρίς ωστόσο να υπάρξει αποτέλεσμα.