Τουλάχιστον 21 άνθρωποι σκοτώθηκαν σήμερα από φωτιά που ξέσπασε σε ξενοδοχείο στο Νέο Δελχί, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία. Πρόκειται για ένα από τα φονικότερα παρόμοια περιστατικά στην ινδική πρωτεύουσα τα τελευταία χρόνια.

Το ξενοδοχείο βρίσκεται στη συνοικία Μαλβίγια Ναγκάρ, στο νότιο τμήμα της πόλης, μια πυκνοκατοικημένη περιοχή που προσελκύει φοιτητές και νέους επαγγελματίες, σύμφωνα με την αστυνομία.

Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί τουλάχιστον 40 άτομα, πρόσθεσε η ίδια πηγή.

Τηλεοπτικά πλάνα έδειξαν το κτίριο να τυλίγεται στις φλόγες, πυκνούς καπνούς να υψώνονται στον ουρανό, καμένη την πρόσοψη και κόσμο να παρακολουθεί από τον δρόμο. Στα πλάνα διακρίνονται επίσης δύο ένοικοι να πηδούν από ψηλούς ορόφους.

JUST IN – At least 21 dead in New Delhi hotel fire: police pic.twitter.com/r1pSFQo493 — Insider Paper (@TheInsiderPaper) June 3, 2026

«Υπήρχε εστιατόριο στο ισόγειο. Είναι πολύ πιθανό η πυρκαγιά να σχετίζεται με αυτό», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο τοπικός αξιωματούχος Τζιτέντρα Κουμάρ.

Ο πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εξέφρασε τη θλίψη του για την τραγική απώλεια ανθρώπινων ζωών, απηύθυνε συλλυπητήρια στις οικογένειες των θυμάτων και ευχήθηκε γρήγορη ανάρρωση στους τραυματίες.