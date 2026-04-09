Σημαντικές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του Ρίο, με μεγάλο μέρος της οροφής του σταδίου να καταστρέφεται από τις φλόγες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας, μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, με περισσότερα από 20 οχήματα και περίπου 80 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο, καταφέρνοντας τελικά να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί και καταστρέψει ολόκληρη την οροφή της εγκατάστασης.

Rio de Janeiro’s Olympic velodrome has been damaged following a fire, which required about 80 firefighters and 20 fire trucks to bring under control. 🔥🚒 The velodrome was built for the 2016 Rio Olympics and is administered by the city government. 🚴🏟️ https://t.co/5Y54jtM1Dm pic.twitter.com/Qcr3Wiwycn — ABC SPORT (@abcsport) April 9, 2026

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο Ολυμπιακό Μουσείο Ρίο, το οποίο στεγάζεται εντός του σταδίου.