Σημαντικές ζημιές προκάλεσε πυρκαγιά που ξέσπασε το βράδυ στο Ολυμπιακό Ποδηλατοδρόμιο του Ρίο, με μεγάλο μέρος της οροφής του σταδίου να καταστρέφεται από τις φλόγες.

Σύμφωνα με όσα μεταδίδουν τα μέσα ενημέρωσης της Βραζιλίας, μέχρι στιγμής δεν έχουν διευκρινιστεί τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά. Για την αντιμετώπιση της κινητοποιήθηκαν ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, με περισσότερα από 20 οχήματα και περίπου 80 πυροσβέστες να επιχειρούν στο σημείο, καταφέρνοντας τελικά να περιορίσουν τη φωτιά πριν επεκταθεί και καταστρέψει ολόκληρη την οροφή της εγκατάστασης.

Οι ίδιες πληροφορίες αναφέρουν ότι δεν υπήρξε κίνδυνος για ανθρώπινες ζωές, ενώ ιδιαίτερα σημαντικό θεωρείται το γεγονός ότι δεν προκλήθηκαν σοβαρές ζημιές στο Ολυμπιακό Μουσείο Ρίο, το οποίο στεγάζεται εντός του σταδίου.

