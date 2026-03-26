Καταιγισμός μηνυμάτων ακολούθησε η είδηση της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής, στο γεγονός ότι δεν επιτρέπει τη συμμετοχή transgender στα Ολυμπιακό αθλήματα των Γυναικών στους επόμενους Αγώνες του Λος Άντζελες (2028).

Κάθε είδηση έχει απόψεις που διίστανται, κάτι που δεν θα μπορούσε να συμβεί και στον κόσμο των Social Media, με τα σχόλια στο Χ να παίρνουν «φωτιά».

Οι κυριότερες αναφορές έχουν να κάνουν με την… ξεκάθαρη άποψη, ότι ΔΕΝ έχουν αποκλειστεί οι transgender από τους Ολυμπιακούς Αγώνες, αλλά μπορούν κάλλιστα να συμμετάσχουν ως άνδρες στις αντίστοιχες κατηγορίες.

Άλλη άποψη αναφέρει ότι η διάκριση δεν χωρά στην εποχή μας.

Η όλη φασαρία φυσικά πήρε άλλη διάσταση στους πρόσφατους Ολυμπιακούς Αγώνες με την παρουσία της Ιμάνι Κελίφ, που συμμετείχε στους αγώνες Πυγμαχίας του Παρισιού κια έφτασε στην κατάκτηση του χρυσού μεταλλιού.

Και συνεχίζεται με την εικόνα πως μέχρι τώρα αρκετές Γυναίκες αδικήθηκαν με την παρουσία transgender, χάνοντας αγώνες, μετάλλια και υποτροφίες.

Γεγονός είναι πως για μία ακόμα φορά η κατάσταση είναι 50-50. Άλλη μία απόφαση που αφορά τη μάχη των φύλων, χωρίζει τον κόσμο στα… δύο. Η πρόεδρος της ΔΟΕ, Κίρστι Κόβεντρι αρκέστηκε στην εξήγηση ότι η συγκεκριμένη απόφαση βασίστηκε στις ιατρικές ανακοινώσεις.

