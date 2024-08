Συνεχίζονται οι επιθέσεις εις βάρος της πυγμάχου Ιμάν Κελίφ, η οποία βρίσκεται στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού αναζητώντας το χρυσό μετάλλιο.

Η 25χρονη Κελίφ έχει βρεθεί στο επίκεντρο μίας ατελείωτης διαμάχης απόψεων αναφορικά με το φύλο της και το κατά πόσο είναι ορθό και δίκαιο να αγωνίζεται στην κατηγορία των γυναικών.

Η ιστορία ξεκινά από τον αποκλεισμό της ίδιας από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας του 2023, καθώς σύμφωνα με πληροφορίες απέτυχε σε ορισμένα τεστ καταλληλότητας φύλου.

«Δεν έχουμε έγγραφα που να το αποδεικνύουν αυτό»

Τώρα, απέναντι από την Κελίφ βρίσκεται και η Διεθνής Ομοσπονδία Πυγμαχίας, με τον πρόεδρό της Ουμάρ Κρεμλέφ να ζητά να αποδείξει σε όλους πως πράγματι γεννήθηκε γυναίκα. Μάλιστα, στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου ο ίδιος την χαρακτήρισε «άντρα». Το ίδιο έκανε και με την ταϊβανή Lin yu-Ting.

Υπενθυμίζεται πως η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή στη σχετική ανακοίνωση που είχε εκδώσει μεταξύ άλλων ανέφερε πως η Ομοσπονδία είχε αποκλείσει «αυθαίρετα» από το Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Πυγμαχίας τόσο την Κελίφ όσο και την Yu-Ting.

«Οι δύο αυτές αθλήτριες έπεσαν θύματα μιας ξαφνικής και αυθαίρετης απόφασης της IBA. Προς το τέλος του Παγκόσμιου Πρωταθλήματος της IBA το 2023, αποκλείστηκαν ξαφνικά χωρίς καμία δέουσα διαδικασία.

»Σύμφωνα με τα πρακτικά της IBA που είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της, η απόφαση αυτή ελήφθη αρχικά αποκλειστικά από τον Γενικό Γραμματέα και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο της IBA. Το Διοικητικό Συμβούλιο της IBA την επικύρωσε μόνο εκ των υστέρων και μόνο στη συνέχεια ζήτησε να καθιερωθεί μια διαδικασία που θα ακολουθείται σε παρόμοιες περιπτώσεις στο μέλλον και να αποτυπωθεί στους κανονισμούς της IBA. Τα πρακτικά αναφέρουν επίσης ότι η IBA θα πρέπει «να καθιερώσει μια σαφή διαδικασία σχετικά με τον έλεγχο του φύλου», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

The International Boxing Association (IBA) has clarified the facts that led to the disqualification of two boxers, Imane Khelif of Algeria and Lin Yu-ting of Chinese Taipei.https://t.co/NBY3X04TJy — IBA (@IBA_Boxing) August 5, 2024

«Δεν επιβεβαιώνουμε τι έχουν ανάμεσα στα πόδια τους»

«Αν οι αθλήτριες θέλουν να αποδείξουν ότι γεννήθηκαν γυναίκες, πρέπει να το κάνουν οι ίδιες. Δεν το έκαναν αυτό», δήλωσε ο Ουμάρ Κρεμλέφ στη χθεσινή συνέντευξη Τύπου.

«Δεν έχουμε έγγραφα που να το αποδεικνύουν αυτό. Αν με κατηγορούσαν ότι δεν είμαι άνδρας, σε αυτή την περίπτωση θα έφερνα όλα τα έγγραφα και θα περνούσα από όλους τους ελέγχους για να αποδείξω ότι είμαι πραγματικός άνδρας. Και κάθομαι εδώ και απαντώ σε όλες τις ερωτήσεις σας και δεν φοβάμαι τίποτα», συνέχισε ο ίδιος.

«Οι εξετάσεις δείχνουν ότι ήταν άνδρες»

Ο Κρεμλέφ έβαλε επίσης στο στόχαστρο τη Διεθνή Ολυμπιακή Επιτροπή και τον πρόεδρό της, Τόμας Μπαχ, επειδή επέτρεψε και στις δύο γυναίκες να αγωνιστούν στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Παρισιού, υποστηρίζοντας ότι δεν κατάφερε να φέρει δικαιοσύνη στο άθλημα της γυναικείας πυγμαχίας.

In a chaotic press conference in Paris, the President of the IBA Umar Kremlev launched a furious rant and doubling down on claims about Imane Khelif and Lin-Yu ting https://t.co/veVJed9eMO — Irish Daily Mirror (@IrishMirror) August 6, 2024

«Οι εξετάσεις δείχνουν ότι ήταν άνδρες. Δεν επιβεβαιώνουμε τι έχουν ανάμεσα στα πόδια τους. Δεν ξέρουμε αν γεννήθηκαν έτσι ή αν έγιναν κάποιες αλλαγές. Οι δεύτερες εξετάσεις επιβεβαίωσαν τις πρώτες εξετάσεις. Αν ο κόσμος έχει αμφιβολίες, ανατρέξτε σε αυτές», τόνισε μιλώντας στα ρώσικα.

IBA boss Umar Kremlev claims two female Olympic boxers are ‘men’ during heated two-hour press conference | Sky News Australia https://t.co/0VdBuQ6STJ — Climate Realists🌞 (@ClimateRealists) August 6, 2024

Με φόντο όλον αυτόν τον ντόρο, η Ιμάν Κελίφ έχοντας πλέον σίγουρη την κατάκτηση ολυμπιακού μεταλλίου έδωσε συνέντευξη, ζητώντας από όλους να απέχουν από τον εκφοβισμό.

Μιλώντας στα αραβικά στο SNTV στις 4 Αυγούστου, η Κελίφ δήλωσε: «Στέλνω ένα μήνυμα σε όλους τους ανθρώπους του κόσμου να τηρήσουν τις ολυμπιακές αρχές, να απέχουν από τον εκφοβισμό όλων των αθλητών και αθλητριών, διότι αυτό έχει επιπτώσεις, τεράστιες επιπτώσεις.

»Μπορεί να καταστρέψει τους ανθρώπους, μπορεί να σκοτώσει τις σκέψεις, το πνεύμα και το μυαλό τους. Μπορεί να διχάσει τους ανθρώπους. Και εξαιτίας αυτού, τους ζητώ να απέχουν από τον εκφοβισμό».