Το δικό της σχόλιο για την Ιμανί Κελίφ μετά τα όσα συνέβησαν στον αγώνα της με την Άντζελα Καρίνι έκανε η παλαιότερη αντίπαλός της, Έιμι Μπρόντχερστ.

Η Καρίνι αποφάσισε να αποσυρθεί από τον αγώνα κόντρα στην Ιμανί Κελίφ μετά από 46 δευτερόλεπτα και έκτοτε προκλήθηκε θυέλλα αντιδράσεων και σχολίων αναφορικά με την ταυτότητα της Αλγερινής μποξέρ.

Ωστόσο, η Ιρλανδή συνάδελφός της έσπευσε να τοποθετηθεί επί του ζητήματος αφού αποτελεί μία από τις αθλήτριες που έχουν κερδίσει σε αγώνα την Κελίφ.

«Μου στέλνουν πολλά μηνύματα και με ρωτάνε για την Κελίφ. Προσωπικά δεν νομίζω ότι κλέβει. Έτσι γεννήθηκε και δεν είναι στον έλεγχο της. Το γεγονός ότι έχει ηττηθεί από εννέα γυναίκες στο παρελθόν, τα λέει όλα».

Have a lot of people texting me over Imane Khelif. Personally I don’t think she has done anything to ‘cheat’. I thinks it’s the way she was born & that’s out of her control. The fact that she has been beating by 9 females before says it all.

— Amy Broadhurst (@amybroadhurst12) July 31, 2024