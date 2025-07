Ο τραγικός θάνατος του Ντιόγκο Ζότα και του αδερφού του, έχουν συγκλονίσει την ποδοσφαιρική κοινότητα.

Στο Λίβερπουλ, όπου μεγαλούργησε ο Πορτογάλος άσος, η μνήμη θα μείνει για πάντα ζωντανή.

Πέραν των εκδηλώσεων, που έλαβαν χώρα έξω από το Άνφιλντ, οι οπαδοί των «reds» τίμησαν και με άλλους τρόπους τον Ζότα.

Ο Τζόν Κάλσοου, φίλος της ομάδας και καλλιτέχνης, πήρε μια εξαιρετική πρωτοβουλία.

A new Diogo Jota mural has been in created in Liverpool. ❤️

Local artist John Culshaw has painted a stunning image of Jota celebrating a goal with a love heart on an Anfield pub. 🫶

A heartwarming tribute. 👏 pic.twitter.com/qoxXsM9E5h

— talkSPORT (@talkSPORT) July 14, 2025