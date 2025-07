Η Λίβερπουλ έδωσε το πρώτο φιλικό προετοιμασίας της για τη νέα σεζόν. Νίκης επί της Πρέστον με 3-1, σε ένα ματς που όλοι είχαν το μυαλό τους στον Ντιόγκο Ζότα.

Το κλίμα ήταν βαρύ στην πλευρά των «Reds».

Στο 53′ ο Ντάρβιν Νούνιες έκανε το 2-0 για την ομάδα του. Στους πανηγυρισμούς, τίμησε τη μνήμη του θανούντα συμπαίκτη του.

Έκατσε στο έδαφος και έκανε την χαρακτηριστική αντίδραση του Ζότα, όταν έβαζε γκολ. Σα να παίζει βιντεοπαιχνίδια, το αγαπημένο του χόμπι.

Darwin Núñez hit two of Diogo Jota’s celebrations after scoring against Preston North End in Liverpool’s pre-season friendly ❤️ pic.twitter.com/m5xGzWPLsH

Darwin Nunez pays tribute to Diogo Jota by doing his celebration after scoring for Liverpool against Preston.

He recreated Diogo Jota’s ‘shark celebration’ at the Merseyside derby before sitting down and mimicking playing video games.pic.twitter.com/NPKbmaFOep

