Ντιόγκο Ζότα και Ρούμπεν Νέβες, ήταν οικογένεια. Μπορεί να μην τους ένωνε το ίδιο αίμα, αλλά ήταν πάντα εκεί ο ένας για τον άλλον. Αυτό έκανε και στην τελευταία φορά ο άσος της Αλ Χιλάλ. Παρά τα χιλιόμετρα της απόστασης, παρά την κούραση, απέδειξε ότι η δύναμη της φιλίας είναι ισχυρή. Έστω και στη χειρότερη στιγμή, στο πιο πικρό αντίο.

Δίχως ύπνο και χρόνο ανάπαυσης, παρευρέθηκε στην κηδεία του Ζότα. Δεν γινόταν να λείπει. Ήταν εκεί, έστω και με το βλέμμα χαμένο και τα μάτια δακρυσμένα. Στάθηκε δίπλα στην γυναίκα του αδικοχαμένου συμπαίκτη του. Ήταν ανάμεσα σε αυτούς που σήκωσαν το φέρετρο του 28χρονου, κατά τη διάρκεια της εξόδιου ακολουθίας. Έπραξε όπως κάθε καλός αδερφός.

🚨 🇵🇹 Ruben Neves was playing in the Club World Cup quarter-final just 13 hours ago.

He then immediately took a flight from America to Portugal so he could attend the funeral of his friend Diogo Jota and he even carried his coffin. 🙏❤️ pic.twitter.com/20009kgOGy

— Transfer News Live (@DeadlineDayLive) July 5, 2025