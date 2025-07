Ο θάνατος του Ντιόγκο Ζότα έχει προκαλέσει σοκ στο παγκόσμιο ποδόσφαιρο. Κανείς δεν μπορεί να πιστέψει την απώλειά του και έξω από το Άνφιλντ εκτυλίσσονται σπαρακτικές στιγμές.

Άνθρωποι της Λίβερπουλ και απλοί φίλαθλοί της, συγκεντρώνονται εκεί για να τιμήσουν τη μνήμη του Πορτογάλου εκλιπόντα. Στο πένθος, συμμετέχει και η Έβερτον, «μισητή» αντίπαλος των πρωταθλητών Αγγλίας.

An Everton and Liverpool fan walking together to lay down flowers this morning at Anfield. It’s bigger than football. pic.twitter.com/WwwQLXHzXp — ESPN FC (@ESPNFC) July 3, 2025

Σήμερα (04/07), στην εμβληματική έδρα των «Reds», παρευρέθηκε αντιπροσωπεία παικτών της συμπολίτισσας, που είπε το δικό της «αντίο» στον Ντιόγκο Ζότα. Γιούσεφ Τσερμίτι και Μπέτο εκπροσώπησαν τους ποδοσφαιριστές της ομάδας, ενώ μαζί τους ήταν και ο Ίαν Σνόντιν, ως επίσημος πρεσβευτής της Έβερτον.

A touching and much appreciated show of support from Everton, as they pay their respects to Diogo Jota and Andre Silva at Anfield this afternoon ❤️💙 pic.twitter.com/nzlH00gVeS — Liverpool FC (@LFC) July 4, 2025

Οι τρεις τους άφησαν λουλούδια και τήρησαν ενός λεπτού σιγή, για τα αδέρφια Ζότα που δεν βρίσκονται πια στη ζωή. Οι φίλαθλοι της Λίβερπουλ αναγνώρισαν την κίνηση αυτή και χειροκρότησαν, σε μια άκρως ανατριχιαστική στιγμή.