Ένα σοκαριστικό βίντεο από το Ηράκλειο Κρήτης προκαλεί έντονες αντιδράσεις, καθώς δείχνει έναν οδηγό να προσπερνά οκτώ αυτοκίνητα στη σειρά πάνω σε επικίνδυνη στροφή, αγνοώντας τη διπλή διαχωριστική γραμμή.

Το περιστατικό σημειώθηκε σε επαρχιακό δρόμο, όπου ο ασυνείδητος οδηγός φαίνεται να αδιαφορεί πλήρως για τους κανόνες του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, θέτοντας σε σοβαρό κίνδυνο τη ζωή τη δική του αλλά και των υπόλοιπων οδηγών.

Σύμφωνα με ανάρτηση στη σελίδα «Όψεις του Ηρακλείου», το βίντεο καταγράφηκε το πρωί της Τετάρτης (27/5) και έχει ήδη προκαλέσει πλήθος σχολίων και αντιδράσεων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.