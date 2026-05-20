Νέα μαρτυρία ρίχνει φως στο θανατηφόρο τροχαίο στη Ρόδο, καθώς μια οικογένεια Γερμανών τουριστών κατέθεσε, ότι είδε ακριβώς τι συνέβη πριν από τη μοιραία σύγκρουση, που κόστισε τη ζωή σε μία 57χρονη και την 56χρονη κόρη της.

Η κατάθεσή τους θεωρείται κρίσιμη από τις αρχές, καθώς περιγράφει με λεπτομέρειες τα δευτερόλεπτα που προηγήθηκαν του δυστυχήματος. Συγκεκριμένα, υποστηρίζουν ότι είδαν την BMW με οδηγό τον 44χρονο να τρέχει με ιλιγγιώδη ταχύτητα και να παραβιάζει τον σηματοδότη, ο οποίος ήταν ήδη στο κόκκινο 3 με 4 δευτερόλεπτα πριν φθάσει το σπορ αυτοκίνητο στη διασταύρωση.

Η μαρτυρία αυτή ενισχύει τις πρώτες αναφορές άλλων αυτοπτών μαρτύρων, οι οποίοι έκαναν λόγο για παραβίαση κόκκινου σηματοδότη. Η αστυνομία συνεχίζει τη συλλογή στοιχείων ώστε να διαπιστωθούν οι ακριβείς συνθήκες και το πλήρες χρονικό του τροχαίου που έχει συγκλονίσει τη ροδιακή κοινωνία.

Την ίδια ώρα, ο 44χρονος οδηγός του αγωνιστικού αυτοκινήτου οδηγήθηκε ενώπιον του ανακριτή και αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση 50.000 ευρώ, ενώ του επιβλήθηκαν αυστηροί περιοριστικοί όροι. Συγκεκριμένα, του απαγορεύτηκε η έξοδος από τη χώρα και η οδήγηση έως τη δίκη, ενώ υποχρεούται να εμφανίζεται δύο φορές τον μήνα στο αστυνομικό τμήμα. Οι αρχές εξετάζουν όλα τα δεδομένα για να διαλευκάνουν τα αίτια της τραγωδίας.

Οι τεχνικές εκτιμήσεις για τη μοιραία BMW

Ο μηχανικός του οχήματος δήλωσε πως η BMW δεν είχε υποστεί καμία τροποποίηση. Παράλληλα, στην έκθεση της Τροχαίας επισημαίνεται ότι το φανάρι της αριστερής στροφής στη διασταύρωση, που θα ακολουθούσε η 57χρονη, ενδέχεται να μην λειτουργούσε σωστά, καθώς δεν άναβε το κόκκινο, χωρίς όμως να έχει διευκρινιστεί αν η βλάβη προέκυψε μετά το δυστύχημα.

Τα πρώτα στοιχεία δείχνουν, ότι ο 44χρονος έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου λίγο πριν τη σφοδρή πρόσκρουση. Το σημείο όπου ακινητοποιήθηκε η BMW, καταδεικνύει ότι είχε αναπτύξει ιδιαίτερα υψηλή ταχύτητα, σύμφωνα με την έκθεση της Τροχαίας. Ειδικοί εκτιμούν, ότι το όχημα κινούνταν με ταχύτητα που ξεπερνούσε κατά πολύ το επιτρεπόμενο όριο, φθάνοντας ενδεχομένως τα 140 χλμ./ώρα, ενώ στο σημείο το ανώτατο όριο είναι μόλις 60 χλμ./ώρα.

Οι έρευνες για το σοκαριστικό δυστύχημα στη Ρόδο, που στοίχισε τη ζωή σε μητέρα και κόρη, συνεχίζονται με στόχο την πλήρη διαλεύκανση των συνθηκών της τραγωδίας.