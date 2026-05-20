Σε νέα φάση μπαίνει το σύστημα ταυτοποίησης πολιτών στην Ελλάδα, καθώς οι παλαιού τύπου αστυνομικές ταυτότητες οδηγούνται σταδιακά σε κατάργηση, στο πλαίσιο του νέου ευρωπαϊκού κανονισμού που ενισχύει τα πρότυπα ασφάλειας στα ταξιδιωτικά έγγραφα.

Από τις 3 Αυγούστου, σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, όσοι πολίτες επιθυμούν να ταξιδέψουν στο εξωτερικό θα πρέπει να διαθέτουν τη νέα, αναβαθμισμένη ταυτότητα. Σε διαφορετική περίπτωση, η μετακίνηση θα είναι δυνατή μόνο με διαβατήριο, καθώς οι παλαιές ταυτότητες δεν θα γίνονται αποδεκτές ως έγκυρο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Η αλλαγή αυτή φέρνει αυξημένη ζήτηση για ραντεβού έκδοσης νέας ταυτότητας, με αποτέλεσμα σε αρκετές περιοχές να καταγράφονται αναμονές που φτάνουν ακόμη και τους δύο έως τρεις μήνες. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να κλείνουν ραντεβού μέσω της πλατφόρμας id.gov.gr, επιλέγοντας το αστυνομικό τμήμα της προτίμησής τους.

Η διαδικασία έκδοσης γίνεται αποκλειστικά με φυσική παρουσία και περιλαμβάνει συγκεκριμένα βήματα. Απαραίτητη είναι η ψηφιακή φωτογραφία, η οποία μπορεί να ληφθεί είτε απευθείας στην αρμόδια αστυνομική αρχή είτε μέσω πιστοποιημένου φωτογράφου και της εφαρμογής myPhoto του gov.gr. Στη δεύτερη περίπτωση, ο πολίτης λαμβάνει ειδικό κωδικό, τον οποίο συνδέει με το ΑΦΜ του, ώστε η φωτογραφία να αντληθεί ηλεκτρονικά από το σύστημα.

Παράλληλα, συμπληρώνονται και υπογράφονται σχετικές αιτήσεις – υπεύθυνες δηλώσεις, ενώ τα στοιχεία του πολίτη αντλούνται αυτεπάγγελτα από το Μητρώο Πολιτών του Υπουργείου Εσωτερικών, απλοποιώντας τη διαδικασία δημοτολογίου.

Το κόστος έκδοσης της νέας ταυτότητας ανέρχεται σε 10 ευρώ, μέσω ηλεκτρονικού παραβόλου τύπου 4485, το οποίο καλύπτει την παραγωγή και αποστολή του εγγράφου. Για πολύτεκνους προβλέπεται μειωμένο παράβολο 5 ευρώ, ενώ επιπλέον απαιτείται ένσημο της Ελληνικής Αστυνομίας ύψους 0,50 ευρώ.

Η νέα ταυτότητα εντάσσεται στο ευρύτερο ευρωπαϊκό πλαίσιο αναβάθμισης των εγγράφων ταυτοποίησης, με στόχο την ενίσχυση της ασφάλειας και τη μείωση του κινδύνου πλαστογράφησης. Οι αρχές επισημαίνουν ότι η έγκαιρη αντικατάσταση των παλαιών ταυτοτήτων είναι κρίσιμη, ιδίως για όσους ταξιδεύουν συχνά στο εξωτερικό.

Καθώς η μετάβαση βρίσκεται σε εξέλιξη, οι πολίτες καλούνται να προγραμματίσουν εγκαίρως τα ραντεβού τους, προκειμένου να αποφύγουν καθυστερήσεις και προβλήματα στις μετακινήσεις τους κατά τους επόμενους μήνες.