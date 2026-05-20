Ο Σταύρος Φλώρος αναδείχθηκε μεγάλος νικητής του φετινού ριάλιτι επιβίωσης, Survivor, κερδίζοντας το έπαθλο των 250.000 ευρώ. Την ανακοίνωση έκανε ο παρουσιαστής Γιώργος Λιανός, στο τελευταίο συμβούλιο του νησιού που μεταδόθηκε από τον ΣΚΑΪ το βράδυ της Τετάρτης 20 Μαΐου 2026.

Κατά την έναρξη του συμβουλίου, ο Γιώργος Λιανός αναφέρθηκε σε ένα «τραγικό και απροσδόκητο ατύχημα» που συνέβη στον παίκτη. Όπως είπε, «ένα σκάφος τραυμάτισε σοβαρά τον Σταύρο… Το αποτέλεσμα του ατυχήματος ήταν η απώλεια του αριστερού ποδιού και ο τραυματισμός του δεξιού ποδιού του Σταύρου. Σήμερα βρίσκεται στο Μαϊάμι. Ο ΣΚΑΪ και ο Ατζούν θα κάνουν τα πάντα να έχει την καλύτερη περίθαλψη και υποστήριξη καθώς αποτελεί πλέον ένα μέλος της οικογένειάς τους».

Ο παρουσιαστής εξήρε τη δύναμη και την επιμονή του παίκτη, τονίζοντας πως «ο Σταύρος έχει εκπλήξει τους πάντες από το πείσμα και την προσπάθειά του. Είναι ένας πραγματικός Survivor».

Στη συνέχεια, ο Γιώργος Λιανός ανακοίνωσε: «Νικητής του φετινού Survivor και των 250.000 ευρώ είναι ο Σταύρος γιατί είναι ο πραγματικός Survivor».

Παράλληλα, έκανε ιδιαίτερη αναφορά στον Μάνο, λέγοντας: «Ο Μάνος είναι ένας πραγματικός ήρωας και θα βοηθηθεί και θα ανταμειφθεί για την ηρωική του στάση που κράτησε στη ζωή τον Σταύρο».

Κλείνοντας, ο παρουσιαστής ανακοίνωσε την απόφαση της παραγωγής: «Ανακοινώνω την κοινή μας απόφαση, σεβόμενοι τη σοβαρότητα της κατάστασης και θέτοντας σε απόλυτη προτεραιότητα τα θέματα υγείας και τις ανθρώπινες αξίες… η απόφασή μας είναι να σταματήσουμε. Με το αποψινό συμβούλιο ολοκληρώνουμε τα γυρίσματα του Survivor για φέτος».