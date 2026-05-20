Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Τετάρτης (20/5) στην Πυροσβεστική Υπηρεσία για τον εντοπισμό αγνοούμενου ορειβάτη στον Όλυμπο.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για αλλοδαπό ορειβάτη, ο οποίος κατευθύνθηκε από το καταφύγιο στην κορυφή του βουνού και έκτοτε τα ίχνη του αγνοούνται.

Η Πυροσβεστική ειδοποιήθηκε στις 17:00. Για την επιχείρηση αναζήτησης έχουν κινητοποιηθεί 14 πυροσβέστες από την Π.Υ. Λιτοχώρου, Ο.Ο.Ε.Δ. από την 2η και την 8η Ε.Μ.Α.Κ. και ομάδα Σ.μη.Ε.Α. από την ΠΕ.ΠΥ.Δ. Κεντρικής Μακεδονίας ως συνδρομή στην ΕΛ.ΑΣ.

