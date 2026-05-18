Τραγική εξέλιξη είχαν οι έρευνες για τον εντοπισμό του 30χρονου άνδρα που αγνοούνταν από την περιοχή της Τροιζηνίας από χθες, καθώς εντοπίστηκε νεκρός στη θαλάσσια περιοχή «Μαγούλα» στον Γαλατά.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα – Ελληνική Ακτοφυλακή, η σορός του άνδρα βρέθηκε στο πλαίσιο της συνδρομής του Λιμενικού στις έρευνες που πραγματοποιούσε η Ελληνική Αστυνομία.

Τροιζηνία: Η σορός του αγνοούμενου ανασύρθηκε από ιδιώτη δύτη

Η ανάσυρση της σορού έγινε από ιδιώτη δύτη, παρουσία πλωτού σκάφους με στελέχη του Λιμενικού Σώματος, τα οποία συντόνιζαν τη διαδικασία.

Η σορός μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Γαλατά, ενώ οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα.