Η Σκόπελος αναδεικνύεται ως κορυφαίος προορισμός για ταξιδιωτικές εμπειρίες εμπνευσμένες από τη διάσημη κινηματογραφική παραγωγή Mamma Mia, σύμφωνα με κατάλογο που δημοσίευσε πρόσφατα η βρετανική ψυχαγωγική ιστοσελίδα Virgin Media.

Στο εκτενές αφιέρωμα, που περιλαμβάνει ελληνικούς προορισμούς, η Σκόπελος καταλαμβάνει την πρώτη θέση και ταυτίζεται με το ιδανικό ελληνικό νησί «kalokairi» του μιούζικαλ. Χαρακτηρίζεται ως «η καρδιά του Mamma Mia», καθώς εκεί πραγματοποιήθηκε το μεγαλύτερο μέρος των εξωτερικών γυρισμάτων της ταινίας που αγαπήθηκε από εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο.

Το δημοσίευμα αναδεικνύει τις μοναδικές φυσικές ομορφιές του νησιού: τα καταπράσινα τοπία, τα πευκοδάση που αγγίζουν τη θάλασσα, τα γαλαζοπράσινα νερά και τα γραφικά εκκλησάκια, στοιχεία που συνέβαλαν καθοριστικά στη δημιουργία της χαρακτηριστικής ατμόσφαιρας της ταινίας.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο εμβληματικό εκκλησάκι του Άη Γιάννη στο Καστρί, όπου γυρίστηκαν οι διάσημες σκηνές του γάμου, καθώς και στις παραλίες Καστάνη και Γλυστέρι, που αποτέλεσαν σκηνικό για μερικές από τις πιο χαρακτηριστικές μουσικές στιγμές της ταινίας.

Η διεθνής αυτή αναγνώριση επιβεβαιώνει τη διαχρονική απήχηση της Σκοπέλου και τις προσπάθειες που καταβάλλονται για τη διατήρηση της αυθεντικότητας και την ενίσχυση της δυναμικής του νησιού ως προορισμού κινηματογραφικού και θεματικού τουρισμού.

«Η Σκόπελος δεν είναι μόνο ο τόπος όπου “ζωντάνεψε” κινηματογραφικά το “kalokairi”, αλλά ένας προορισμός με πλούσια φυσική ομορφιά, αυθεντική φιλοξενία, πολιτισμό, γαστρονομία, δραστηριότητες στη φύση και μοναδικές παραλίες που δημιουργούν εμπειρίες και εκτός της υψηλής σεζόν. Επιδιώκουμε να κρατάμε ζωντανή τη σύνδεση του νησιού με το παγκοσμίως αγαπημένο μιούζικαλ Mamma Mia μέσα από πρωτότυπες προωθητικές δράσεις, σύγχρονες ψηφιακές καμπάνιες και διαδικτυακές συνέργειες με διεθνή μέσα και ταξιδιωτικές πλατφόρμες. Στόχος μας είναι να ενισχύουμε συνεχώς τη διεθνή αναγνωρισιμότητα της Σκοπέλου και να προσφέρουμε στους επισκέπτες την ευκαιρία να πρωταγωνιστήσουν μέσα από τις δικές τους εμπειρίες στο νησί του Mamma Mia», δήλωσε ο εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος Τουρισμού του Δήμου Σκοπέλου, Γιώργος Παπαδαυίδ.