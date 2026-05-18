Απολογούνται σήμερα (18/5) οι πέντε συλληφθέντες για σύσταση εγκληματικής οργάνωσης που εξαπατούσε πολίτες. Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε το MEGA, η σπείρα λειτουργούσε ως call center, όπου τα μέλη της προσποιούνταν υπαλλήλους τραπεζών, του ΕΦΚΑ, του ΔΕΔΔΗΕ ή λογιστές.

Στόχος τους ήταν να πείσουν τα θύματα να συγκεντρώσουν χρήματα και πολύτιμα αντικείμενα, τα οποία στη συνέχεια παραλάμβαναν συνεργάτες τους.

Εκτός από τους πέντε συλληφθέντες, έχουν ταυτοποιηθεί άλλα εννέα άτομα, ενώ εκτιμάται ότι ο συνολικός αριθμός των εμπλεκομένων είναι πολύ μεγαλύτερος, καθώς η οργάνωση διέθετε σαφή δομή και επαγγελματικό τρόπο λειτουργίας.

Τα μέλη της σπείρας είχαν αποσπάσει λεία που ξεπερνά το 1,5 εκατομμύριο ευρώ, έχοντας εξαπατήσει τουλάχιστον 96 άτομα.