Με ελεύθερη είσοδο και πλήθος εκδηλώσεων γιορτάζουν σήμερα, 18 Μαΐου, τα μουσεία όλης της χώρας τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων. Το κοινό έχει την ευκαιρία να συμμετάσχει σε εκπαιδευτικά προγράμματα, θεματικές περιηγήσεις, ομιλίες, προβολές, εγκαίνια εκθέσεων, βιωματικά εργαστήρια, συναυλίες και θεατρικές παραστάσεις, πολλές από τις οποίες θα συνεχιστούν και τις επόμενες ημέρες.

Από το 1977, το Διεθνές Συμβούλιο Μουσείων (ICOM) έχει καθιερώσει τη 18η Μαΐου ως ημέρα αφιερωμένη στον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία. Στόχος του θεσμού είναι να αναδείξει τη σημασία των μουσείων ως φορέων πολιτισμικών ανταλλαγών, «με σκοπό την ενίσχυση της μόρφωσης, την προώθηση της αμοιβαίας κατανόησης, την ειρήνη και τη συνεργασία μεταξύ των λαών».

Κάθε χρόνο, οι δράσεις που πραγματοποιούνται στις χώρες-μέλη του ICOM συνοδεύονται από ένα ειδικό θέμα, το οποίο φωτίζει διαφορετικές πτυχές της συμβολής των μουσείων στη ζωή των κοινωνιών. Το θέμα για τη Διεθνή Ημέρα Μουσείων 2026 είναι «Τα μουσεία ενώνουν τον κόσμο», υπογραμμίζοντας τον ρόλο των πολιτιστικών ιδρυμάτων ως γεφυρών επικοινωνίας και κατανόησης.

Με αφορμή τον φετινό εορτασμό, το Ελληνικό Τμήμα του ICOM διοργανώνει ποικίλες πολιτιστικές εκδηλώσεις σε όλη την Ελλάδα καθ’ όλη τη διάρκεια του Μαΐου. Παράλληλα, τιμά δύο ελληνικά μουσεία όπου θα πραγματοποιηθεί η κεντρική εκδήλωση: το Αρχαιολογικό Μουσείο Ολυμπίας και το Μουσείο Ιστορίας Ολυμπιακών Αγώνων της Αρχαιότητας.