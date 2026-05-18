Οι τιμές του πετρελαίου κατέγραψαν άνοδο τη Δευτέρα στην Ασία, μετά την προειδοποίηση του Προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ προς το Ιράν ότι «ο χρόνος μετρά αντίστροφα», καθώς οι συνομιλίες για τον τερματισμό του πολέμου έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο.

Η διεθνής τιμή αναφοράς, το Brent, ενισχύθηκε κατά 1,85% στα 111,28 δολάρια το βαρέλι (83,61 λίρες), ενώ το αμερικανικό αργό σημείωσε άνοδο 2,32% στα 107,87 δολάρια.

Οι ενεργειακές αγορές παραμένουν εξαιρετικά ευμετάβλητες, μετά την απόφαση του Ιράν να κλείσει ουσιαστικά τα στενά του Ορμούζ, σε αντίποινα για τις επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ που ξεκίνησαν στις 28 Φεβρουαρίου.

Από τη στενή αυτή θαλάσσια δίοδο διέρχεται περίπου το ένα πέμπτο του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου και υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), καθιστώντας τη κρίσιμη για τη διεθνή ενεργειακή ασφάλεια.

«Καλύτερα να κινηθούν, και ΓΡΗΓΟΡΑ, αλλιώς δεν θα έχει μείνει τίποτα από αυτούς», έγραψε ο Τραμπ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, προσθέτοντας: «TIME IS OF THE ESSENCE!».

Αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις

Σύμφωνα με ιρανικά μέσα ενημέρωσης, η Ουάσιγκτον δεν έχει κάνει καμία συγκεκριμένη παραχώρηση στην απάντησή της στις νέες προτάσεις της Τεχεράνης για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Η έλλειψη συμβιβασμού από πλευράς ΗΠΑ ενδέχεται να οδηγήσει σε «αδιέξοδο στις διαπραγματεύσεις», όπως μετέδωσε το ημιεπίσημο πρακτορείο Mehr.

Το μήνυμα του Τραμπ θύμισε την προηγούμενη απειλή του ότι ένας «ολόκληρος πολιτισμός» θα αφανιστεί εάν η Τεχεράνη δεν αποδεχθεί συμφωνία ειρήνης, λίγο πριν ανακοινωθεί η εκεχειρία στις αρχές Απριλίου.

Εξελίξεις στο μέτωπο της ασφάλειας

Ο πρόεδρος είχε προειδοποιήσει την περασμένη εβδομάδα ότι η ανακωχή βρίσκεται σε «τεχνητή υποστήριξη ζωής», απορρίπτοντας τα αιτήματα του Ιράν ως «εντελώς απαράδεκτα».

Σύμφωνα με το ειδησεογραφικό δίκτυο Axios, ο Τραμπ αναμένεται να πραγματοποιήσει συνάντηση την Τρίτη με τους κορυφαίους συμβούλους εθνικής ασφάλειας, προκειμένου να εξετάσουν τις επιλογές για στρατιωτική δράση έναντι του Ιράν.

Κατά τη διάρκεια της σύγκρουσης, το Ιράν έχει εξαπολύσει επιθέσεις σε γειτονικές χώρες, μεταξύ των οποίων το Ισραήλ, το Μπαχρέιν και τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ).

Επίθεση με drone στα ΗΑΕ

Την Κυριακή, τα ΗΑΕ ανακοίνωσαν ότι επίθεση με μη επανδρωμένο αεροσκάφος προκάλεσε πυρκαγιά κοντά στον πυρηνικό σταθμό Barakah, χαρακτηρίζοντας το περιστατικό «επικίνδυνη κλιμάκωση».

Αξιωματούχοι διερευνούν την προέλευση της επίθεσης. Το υπουργείο Άμυνας της χώρας ανέφερε ότι τρία drones εισήλθαν από τη «δυτική κατεύθυνση των συνόρων».

Δύο από αυτά αναχαιτίστηκαν, ενώ το τρίτο χτύπησε γεννήτρια ηλεκτρικού ρεύματος «εκτός του εσωτερικού περιβλήματος» του πυρηνικού σταθμού, προκαλώντας φωτιά.

Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί και, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, δεν υπήρξε καμία επίπτωση στα επίπεδα ραδιενέργειας.

Πηγή: BBC