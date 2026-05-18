Ο Λιονέλ Μέσι βρέθηκε ξανά στο επίκεντρο κατά τη νίκη της Ίντερ Μαϊάμι απέναντι στο Πόρτλαντ, όχι μόνο για την εικόνα του μέσα στο γήπεδο, αλλά και για μια αντίδραση που προκάλεσε αίσθηση στις εξέδρες και στο διαδίκτυο.

Ο Αργεντινός σούπερ σταρ γύρισε προς την κερκίδα σε μια στιγμή του αγώνα και έκανε μια χαρακτηριστική χειρονομία προς τους οπαδούς, με το στιγμιότυπο να γίνεται αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Πολλοί φίλαθλοι σχολίασαν τη στάση του, ενώ τα ισπανικά Μέσα έδωσαν ιδιαίτερη έκταση στο περιστατικό.

Παράλληλα, ο Μέσι συνέχισε τις εξαιρετικές εμφανίσεις του στο MLS, οδηγώντας την Ίντερ Μαϊάμι σε μία ακόμη άνετη επικράτηση.

Η ομάδα του Μαϊάμι παραμένει σε τροχιά κορυφής στην περιφέρειά της, με τον 37χρονο άσο να αποτελεί σταθερά τον παίκτη που κάνει τη διαφορά.

Η βραδιά ολοκληρώθηκε ιδανικά για τον ίδιο και την ομάδα του, με τον κόσμο να αποθεώνει ξανά τον άνθρωπο που εξακολουθεί να μετατρέπει κάθε του παρουσία σε ποδοσφαιρικό γεγονός.