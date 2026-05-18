Εξελίξεις δρομολογούν τα κόμματα που εντός ολίγων ημερών αναμένεται να προστεθούν στον πολιτικό χάρτη της χώρας. Ο Αλέξης Τσίπρας και η Μαρία Καρυστιανού δηλώνουν παρόντες και κάνουν γνωστά τα επόμενα βήματά τους ενώ με ενδιαφέρον αναμένονται και τυχόν κινήσεις του Αντώνη Σαμαρά.

Ο Αλέξης Τσίπρας σήμερα Δευτέρα (18/5) προανήγγειλε μέσω ανάρτησής του την ημερομηνία ίδρυσης του νέου του κόμματος, σημειώνοντας χαρακτηριστικά πως «ούτε νωρίς ούτε αργά, τώρα είναι η ώρα».

Συγκεκριμένα, εμφανίζεται μία φωτογραφία από στάδιο με τις πλάτες δύο παιδιών που παρακολουθούν και στις ποδοσφαιρικές τους φανέλες υπάρχουν οι αριθμοί 26 και 5.

Έτσι, όπως αφήνεται να εννοηθεί, η ιδρυτική εκδήλωση του νέου πολιτικού φορέα θα πραγματοποιηθεί στις 26 Μαΐου, σηματοδοτώντας την επίσημη έναρξη της νέας πολιτικής του πρωτοβουλίας.

Είχε προηγηθεί μία αινιγματική ανάρτηση, το πρωί της Κυριακής 17 Μαΐου, μέσω του προσωπικού του λογαριασμού στο Facebook. Ο ίδιος δημοσίευσε βίντεο όπου διακρίνεται ένα χέρι να χτυπά νευρικά σε τραπέζι, σαν να περιμένει κάτι. Στο πλάνο, αλλά και στη λεζάντα, εμφανίζεται η φράση «Τον Σεπτέμβρη θα είναι αργά…».

Τις επόμενες μέρες η ιδρυτική διακήρυξη για το κόμμα της Καρυστιανού

Η Μαρία Καρυστιανού αναμένεται να παρουσιάσει επίσημα το νέο κόμμα την Πέμπτη 21 Μαΐου, στον κινηματογράφο «Ολύμπιον» της Θεσσαλονίκης ενώ την Κυριακή 17 Μαΐου πραγματοποιήθηκε ζωντανά η συγκέντρωση υπογραφών στήριξης.

Η εκδήλωση, σε πιο άτυπο κλίμα, οργανώθηκε στο γραφείο της στενής συνεργάτιδας της κυρίας Καρυστιανού, Μαρίας Γρατσία, στο Κολωνάκι. Υποστηρικτές του νέου πολιτικού εγχειρήματος υπέγραψαν τη σχετική διακήρυξη, δηλώνοντας τη συμμετοχή και τη στήριξή τους.

Οι διαδικασίες μεταδόθηκαν ζωντανά μέσω Facebook, με φίλους του κόμματος να διαβάζουν και να συμπληρώνουν την ειδική φόρμα συμμετοχής.

Οι κυρίες Καρυστιανού και Γρατσία, ντυμένες στα μαύρα, υποδέχονταν με χαμόγελα τους παρευρισκόμενους.

Στο δικηγορικό γραφείο παρευρέθηκε και ο δημοσιογράφος Θανάσης Αυγερινός, επί δεκαετίες ανταποκριτής στη Μόσχα, ο οποίος έχει συστρατευθεί με την κυρία Καρυστιανού. Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, φάνηκε να βοηθά παρευρισκόμενους στη συμπλήρωση της φόρμας υπογραφών.

Πήρε φωτιά σήμερα το Κολωνάκι. Πολίτες με διαφορετικές ιδεολογικές και πολιτικές καταβολές προσήλθαν στην έναρξη της διαδικασίας συλλογής υπογραφών για την Ιδρυτική Διακήρυξη του Ανεξάρτητου Κινήματος Πολιτών με επικεφαλής τη @mkaristianou. Η γνωστή δικηγόρος Μαρία Γρατσία,… pic.twitter.com/F0HgitmElA — Avgerinos Thanassis (@AvgerinosMoscow) May 17, 2026

Σύμφωνα με πληροφορίες η κα. Καρυστιανού διευκρίνισε ότι δεν θα μεταβεί τελικά σήμερα στον Άρειο Πάγο για να υποβάλλει την ιδρυτική διακήρυξη, καθώς, κατά τις ίδιες πηγές, αναμένουν ακόμα πολλούς ανθρώπους από την περιφέρεια που θέλουν να έρθουν στην Αθήνα και να συνυπογράψουν.

Κινητικότητα στη Νέα Δημοκρατία

Σε δημοσίευμα τους τα ΝΕΑ Σαββατοκύριακο υπό τον τίτλο «Νέα Δημοκρατία: Η σύναξη των γαλάζιων ομάδων» αναφέρουν ότι «η κινητικότητα στο γαλάζιο οικοσύστημα είναι υπαρκτή: απέναντι στους “προεδρικούς”, οι οποίοι ενεργοποιούνται έντονα και στο πλαίσιο και του συνεδρίου που θα αναδείξει νέα Πολιτική Επιτροπή, λέγεται ότι καραμανλογενή στελέχη έχουν ενδιαφέρον να πλησιάσουν το σαμαρικό στρατόπεδο, ενώ στελέχη που έχουν περάσει από υψηλές θέσεις στον κομματικό μηχανισμό επανενεργοποιούνται μετά τη διαγραφή του Σαμαρά – πέραν του Θανάση Σκορδά, οι Κωνσταντίνος Τσιμάρας, Γιώργος Λουλουδάκης κ.ά.».

«Επί Κυριάκου Μητσοτάκη, στα δέκα χρόνια που κρατά το τιμόνι της παράταξης και στην επταετία της πρωθυπουργίας του, οι εσωκομματικές αντιθέσεις έπαιζαν «χαμηλά» μέχρι τις δύο σοβαρότερες, κρίσεις: τη διαγραφή του Αντώνη Σαμαρά, ο οποίος φαίνεται ότι κινείται προς τη δημιουργία κόμματος, και την αποστασιοποίηση του Κώστα Καραμανλή με διαχωριστικές γραμμές από τη σημερινή ηγεσία και του επιτελικού κράτους. Οι άλλοτε διακριτές ομάδες – «μητσοτακικοί», «καραμανλικοί», «σαμαρικοί» – έχουν ατονήσει και τα όριά τους μπερδεύονται πλέον σε μια εν εξελίξει αναδιαμόρφωση του σκηνικού» επισημαίνεται.

Κατά το ίδιο δημοσίευμα «Ακόμα και σε επίπεδο κοινοβουλευτικής ομάδας οι πτέρυγες δεν είναι όπως παλιά: υπάρχουν εκείνοι που αναδείχθηκαν επί Μητσοτάκη, υπάρχουν πολιτικοί φίλοι και “φιλικά διακείμενοι” στους δύο πρώην πρωθυπουργούς. Για παράδειγμα η είσοδος του Ανδρέα Κατσανιώτη στο γραφείο του Σαμαρά στη Βουλή, τη μέρα συνεδρίασης της γαλάζιας ΚΟ προ ημερών, δεν εξέπληξε κανέναν, ούτε αιφνιδίασε το γεγονός ότι στους υπογράφοντες την επιστολή με επικρίσεις στο επιτελικό κράτος υπήρχαν επιπλέον στελέχη σαμαρικών καταβολών (ο Γιάννης Παππάς και ο Ξενοφών Μπαραλιάκος). Το σύνθετο περιβάλλον ανακατατάξεων πιστοποιεί και ότι στην ομάδα των υπογραφόντων ήταν ο Γιάννης Οικονόμου, στέλεχος καραμανλικών καταβολών, με διαδρομή δίπλα στην Ντόρα Μπακογιάννη και ανάληψη θέσεων ευθύνης επί διακυβέρνησης Μητσοτάκη»

Το ίδιο δείχνουν κι άλλα γεγονότα: η παραίτηση ακόμα και από μέλος της ΝΔ, της Ιωάννας Γκελεστάθη, η οποία στήριζε Μητσοτάκη, το μείγμα προσώπων με διαφορετικά σημεία αναφοράς στα γαλάζια τραπεζώματα (μπορεί να βρεθούν μαζί διαφωνούντες όπως ο Μίλτος Χρυσομάλλης και πλέον “θεσμικοί” όπως ο Μάξιμος Χαρακόπουλος), ακόμα και το τελευταίο χτύπημα (σε μια αναζήτηση της “ψυχής” της ΝΔ) δέκα πρώην και νυν στελεχών και βουλευτών, καθώς άλλοι ανάγονται στον πολιτικό κύκλο του Σαμαρά, όπως ο Θανάσης Σκορδάς που λέγεται ότι θα έχει ρόλο στο πιθανό νέο κόμμα, άλλοι έχουν διαδρομή επί Καραμανλή, άλλοι είναι στον κύκλο του πρώην προέδρου Βαγγέλη Μεϊμαράκη».