Σε μια εικόνα που δεν συνηθίζεται στα ποδοσφαιρικά γήπεδα, η Παρί Σεν Ζερμέν πανηγύρισε την κατάκτηση της φετινής Ligue 1 με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο από τον κλασικό.

Η ομάδα του Λουίς Ενρίκε είχε ήδη εξασφαλίσει μαθηματικά τον τίτλο από την προηγούμενη αγωνιστική, γεγονός που σήμαινε ότι το εκτός έδρας παιχνίδι με την Παρί FC θα αποτελούσε ουσιαστικά τη «φιέστα» της σεζόν.

Ωστόσο, οι γηπεδούχοι δεν αποδέχθηκαν το αίτημα για απονομή μετά τη λήξη της αναμέτρησης, καθώς είχαν ήδη προγραμματίσει δικές τους τελετές και εορταστικές δράσεις για το φινάλε της χρονιάς.

Έτσι, η λύση που δόθηκε ήταν άκρως ασυνήθιστη: η απονομή του τροπαίου πραγματοποιήθηκε περίπου μισή ώρα πριν από τη σέντρα, λίγο πριν οι δύο ομάδες περάσουν στο καθιερωμένο ζέσταμα, σε ένα λιτό αλλά ιστορικό σκηνικό.