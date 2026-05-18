Δεν άντεξε η Λάρισα. Ούτε ο Πανσερραϊκός. Η νέα σεζόν θα τους βρει σε χαμηλότερη κατηγορία και δεν αποκλείεται στο εξής να δούμε πως είναι δυσκολότερο να ανέβεις παρά να κρατηθείς.

Η προσπάθεια, συνεπώς, που πρέπει να γίνει θα είναι μεγαλύτερη. Και με αυξημένο ανταγωνισμό.

Πώς και γιατί, όμως, υποβιβάστηκαν οι συγκεκριμένες ομάδες; Η Λάρισα με τη βαριά φανέλα και το φανατικό κοινό; Ο Πανσερραϊκός με την παράδοση στο κλαμπ των μεγάλων;

Στον κάμπο είναι γεγονός πως έκαναν λάθη. Από ένα σημείο και μετά την πόρτα της Λάρισας χτύπησε η εσωστρέφεια και οι προπονητές άλλαζαν με συνοπτικές διαδικασίες.

Αρχικά ο Γιώργος Πετράκης που δεν άντεξε πολύ. Μετά ο Στέλιος Μαλεζάς, ούτε αυτός όμως έφερε την άνοιξη. Πριν από τις γιορτές στροφή σε μοντέλο αμυντικογενούς κόουτς, του Σάββα Παντελίδη.

Και πάλι οι βαθμοί δεν έρχονταν, τα χαμόγελα αισιοδοξίας απουσίαζαν, το φινάλε της κανονικής διάρκειας ήταν κακό και τα δυσάρεστα νέα κατέφθαναν.

Τελευταία προσπάθεια ανασύνταξης, η στροφή σε ξένο προπονητή, τον γνώριμο Φέστα.

Και πάλι «ίδια ιστορία» και μια ομάδα που τις περισσότερες φορές έδειξε άγευστη. Δίχως ταυτότητα ξεκάθαρη και το βασικό είναι πως κανείς παίκτης δεν έκανε αίσθηση στο πρωτάθλημα.

Ο Πανσερραϊκός, από την άλλη, επέλεξε να πορευτεί με αλλοδαπούς προπονητές. Ο ιταλός κόουτς Μπάτσι που παλαιότερα θήτευσε στην Τούμπα ως βοηθός έφυγε σχετικά νωρίς, ήρθε ο Ισπανός Ζεράρ Σαραγόσα σε ένα δεύτερο πέρασμα από τις Σέρρες και είναι αλήθεια πως έδεσε η ομάδα, κάλυψε τη διαφορά και πάλεψε για τη σωτηρία.

Μάλιστα, είχε κεκτημένη ταχύτητα και πριν από τα play offs πολλοί υποστήριζαν πως θα ήταν αυτή που θα κατάφερνε να σώσει την παρτίδα. Eκκίνηση καλή, διπλό στη Νεάπολη με την Κηφισιά, βαθμοί νίκης και στο Αγρίνιο όπως και στη Λάρισα.

Αλλά μετά, λες και έμειναν από δυνάμεις τα Λιοντάρια. Σε τρεις «τελικούς» δεν τα πήγαν καλά και κάτι παραπάνω θα έπρεπε να κάνουν (κυρίως) με Λάρισα και Κηφισιά μέσα για να κρατηθούν στον αφρό.

To μέλλον; Ουδείς μπορεί να το προβλέψει. Αλλά με τη νοοτροπία και την αστάθεια που εμφανίστηκαν αυτές οι δύο ομάδες στη φετινή Σούπερ Λίγκα, πώς μπορούν να έχουν βλέψεις για κάτι δυνατό;

H αναδιοργάνωση θεωρείται εκ των ων ουκ άνευ, όπως και η επένδυση σε έναν δοκιμασμένο προπονητή και όχι αλλαγές επί αλλαγών. Εάν, βέβαια, θέλουν να γυρίσουν.