Η Τοπική Αυτοδιοίκηση της επόμενης ημέρας, οι βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται ήδη και οι «έξυπνες λύσεις» που μπορούν να βελτιώσουν την καθημερινότητα των πολιτών βρέθηκαν στο επίκεντρο του 1ου Συνεδρίου για την Τοπική Αυτοδιοίκηση με τίτλο «Τοπική Αυτοδιοίκηση: Καινοτόμες πρακτικές και έξυπνες λύσεις».

Το συνέδριο πραγματοποιήθηκε την Παρασκευή 15 Μαΐου στο ξενοδοχείο King George, υπό την αιγίδα των Υπουργείων Εσωτερικών, Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Τουρισμού και Μετανάστευσης & Ασύλου, καθώς και της Περιφέρειας Αττικής και του Δήμου Αθηναίων.

Την έναρξη των εργασιών, που έγιναν με την υποστήριξη της Περιφέρειας Αττικής, της ΔΕΗ και του Ομίλου της Ναυτεμπορικής, χαιρέτισαν ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος, ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Νίκος Χαρδαλιάς, ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμπελοκήπων-Μενεμένης κ. Λάζαρος Κυρίζογλου.

Οι προκλήσεις και ο νέος Κώδικας Τοπικής Αυτοδιοίκησης

Ο Υπουργός Εσωτερικών κ. Θεόδωρος Λιβάνιος αναφέρθηκε στις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η Τοπική Αυτοδιοίκηση, δίνοντας έμφαση στην τουριστική ανάπτυξη, τη διαχείριση των υδάτινων πόρων και την ανάγκη ψηφιακής αναβάθμισης. Ειδική μνεία έκανε στον νέο Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί στη Βουλή τον Ιούνιο.

Όπως τόνισε, στόχος του νέου Κώδικα είναι η απλοποίηση του πλαισίου λειτουργίας των ΟΤΑ και η μείωση της γραφειοκρατίας, συμβάλλοντας στη διαμόρφωση ενός πιο σύγχρονου και αποτελεσματικού θεσμικού πλαισίου.

Τα έργα και το όραμα της Περιφέρειας Αττικής

Ο Περιφερειάρχης Αττικής κ. Νίκος Χαρδαλιάς παρουσίασε τα «300+1» έργα που βρίσκονται σε εξέλιξη στην Αττική, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών. Ξεχώρισε το έργο του Μητροπολιτικού Πάρκου στον Φαληρικό Όρμο, το οποίο περνά στη φάση υλοποίησης μετά την πρόσφατη απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας.

Η ανάδειξη του αναδόχου αναμένεται τον Σεπτέμβριο του 2026, ενώ οι εργασίες θα ξεκινήσουν έως το τέλος του έτους. Ο κ. Χαρδαλιάς υπογράμμισε τη φιλοσοφία της Περιφέρειας Αττικής, που βασίζεται σε πέντε πυλώνες: ανθρωποκεντρική προσέγγιση, έργα ουσίας, συνεχή παρουσία στο πεδίο, θωράκιση των πόλεων και ενίσχυση της συνεργασίας, της συμπερίληψης και της εξωστρέφειας.

Η Αθήνα και οι προκλήσεις της

Ο Δήμαρχος Αθηναίων κ. Χάρης Δούκας τόνισε τη σημασία της υιοθέτησης καλών πρακτικών στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, επισημαίνοντας τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει η πρωτεύουσα, όπως οι κοινωνικές ανισότητες και η αυξημένη στεγαστική πίεση. Επεσήμανε, επίσης, την ανάγκη ενίσχυσης των οικονομικών πόρων των ΟΤΑ και χαιρέτισε τη δημιουργία του νέου Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Ο ρόλος της ΚΕΔΕ και η συνταγματική διάσταση

Στη σημασία του νέου Κώδικα αναφέρθηκε και ο Πρόεδρος της ΚΕΔΕ και Δήμαρχος Αμπελοκήπων – Μενεμένης, κ. Λάζαρος Κυρίζογλου, χαρακτηρίζοντάς τον ως σημαντικό βήμα πριν από τη συνταγματική αναθεώρηση. Όπως σημείωσε, η διεύρυνση των άρθρων 101 και 102 θα επιτρέψει τη μεταφορά αρμοδιοτήτων από το κεντρικό κράτος στην αυτοδιοίκηση, ενισχύοντας την οικονομική και διοικητική της αυτοτέλεια.

Οι θεματικές ενότητες του Συνεδρίου

Οι εργασίες του Συνεδρίου αναπτύχθηκαν σε έξι θεματικές ενότητες. Στην πρώτη, με τίτλο «Το μέλλον ορεινών και νησιωτικών Δήμων», την οποία συντόνισε ο δημοσιογράφος Γιώργος Λυκουρέντζος, συμμετείχαν ο Υπουργός Εσωτερικών Θεόδωρος Λιβάνιος και οι Δήμαρχοι Ψαρών, Κυθήρων, Λειψών και Αργιθέας. Οι ομιλητές ανέδειξαν τις δυσκολίες αλλά και τις σημαντικές παρεμβάσεις που έχουν υλοποιηθεί σε απομακρυσμένες περιοχές.