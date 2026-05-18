Το νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρέθηκε στο επίκεντρο της πολιτικής αντιπαράθεσης, μετά τη δήλωση του πρώην πρωθυπουργού ότι θα ανακοινώσει τη νέα του πολιτική κίνηση στις 26 Μαΐου. Η κυβέρνηση απάντησε με αιχμηρό τόνο, σχολιάζοντας πως «είναι αργά για δάκρυα».

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, ανέφερε χαρακτηριστικά: «Η ώρα για τον κ. Τσίπρα ήταν η στιγμή που ο κόσμος τον τίμησε… τώρα είναι αργά για δάκρυα και για προσπάθεια να ξαναγραφτεί η ιστορία».

Αναφερόμενος επίσης στο πρόσφατο Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας, ο Παύλος Μαρινάκης σημείωσε ότι η «γαλάζια» παράταξη εξήλθε από τις εργασίες του πολύ περισσότερο ενωμένη, υπογραμμίζοντας το κλίμα συσπείρωσης στο κυβερνών κόμμα.

«Ήταν ένα από τα μαζικότερα σε παρουσία Συνεδρία, οργανωτικά άρτιο, με επιτυχή ολοκλήρωση της δημοκρατικής διαδικασίας», είπε αρχικά και συμπλήρωσε: «Ακούστηκαν όλες οι απόψεις, πολύ ενδιαφέρουσες τοποθετήσεις, εγώ θέλω να επισημάνω ότι η ΝΔ μέσα από το Συνέδριο απευθύνθηκε στην κοινωνία, ακούσαμε τοποθετήσεις για ζητήματα καθημερινότητας, όπως για την ακρίβεια, για την υγεία, την τεχνητή νοημοσύνη».