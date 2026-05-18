Ήταν τον περασμένο Δεκέμβριο, όταν προβλήθηκε το τελευταίο επεισόδιο της 5ης σεζόν, που έγινε γνωστό ότι η Έμιλι ετοιμάζεται για ένα καλοκαίρι made in Greece. Μετά τις βόλτες στα στενά του Παρισιού και της Ρώμης, το Emily in Paris ετοιμαζόταν για ένα νέο ταξίδι στα ελληνικά νησιά.

Και εδώ και λίγες ώρες, τα γυρίσματα του 6ου κύκλου της επιτυχημένης σειράς του Netflix έχουν ξεκινήσει στη Μύκονο, με τη Λίλι Κόλινς να βρίσκεται ήδη στην παραλία του Άγιου Σώστη.

Στα αποκλειστικά πλάνα που εξασφάλισε το mykonoslive.tv, η Λίλι Κόλινς εμφανίζεται να προετοιμάζεται για τη σκηνή της, ενώ μέλη της παραγωγής κρατούν ομπρέλες για να την προστατεύσουν από τον ήλιο.

Η περιοχή παραμένει αποκλεισμένη, με αυστηρά μέτρα ασφαλείας και έντονη παρουσία συνεργείων σε κάθε σημείο.

Στη Μύκονο, τα γυρίσματα θα πραγματοποιηθούν σε εμβληματικά σημεία όπως η Μικρή Βενετία, οι Ανεμόμυλοι, καθώς και στις παραλίες Πάνορμος και Άγιος Σώστης. Επίσης, σκηνές θα γυριστούν σε κεντρικούς δρόμους του νησιού, όπως η οδός Αγίας Παρασκευής, η Μητροπόλεως και το Ματογιάννι.

Ωστόσο, το «Νησί των Ανέμων» δεν θα είναι η μοναδική ελληνική στάση της παραγωγής, καθώς γυρίσματα του νέου κύκλου θα πραγματοποιηθούν και στη Σαντορίνη.