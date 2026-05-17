Μια συγκινητική στιγμή σημειώθηκε στον τελικό της Eurovision 2026, όταν οι Δανοί προσκάλεσαν στο τραπέζι τους τον Βρετανό εκπρόσωπο Sam Battle, γνωστό και ως “Look Mum No Computer”, καθώς εκείνος καθόταν ολομόναχος κατά τη διάρκεια της ψηφοφορίας.

Παρότι το Ηνωμένο Βασίλειο βρέθηκε και φέτος στις τελευταίες θέσεις του διαγωνισμού, συγκεντρώνοντας μόλις έναν βαθμό, ο Sam Battle φαίνεται πως κέρδισε κάτι πολύ πιο σημαντικό: τη φιλία της δανικής αποστολής. Το περιστατικό καταγράφηκε στις κάμερες του Green Room, την ώρα που ανακοινώνονταν οι βαθμολογίες των κριτικών επιτροπών.

Στο βίντεο, που κάνει τον γύρο του διαδικτύου, ο Βρετανός καλλιτέχνης φαίνεται να κάθεται μόνος στο τραπέζι της αποστολής του, καθώς τα υπόλοιπα μέλη είχαν ήδη αποχωρήσει. Τότε, ένα μέλος της δανικής αποστολής τον πλησίασε και τον κάλεσε να καθίσει μαζί τους για το υπόλοιπο της ψηφοφορίας, προσφέροντάς του συντροφιά και υποστήριξη.

Η ανθρώπινη αυτή κίνηση έγινε αμέσως viral στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκινώντας τους απανταχού Eurofans και υπενθυμίζοντας ότι το πνεύμα της Eurovision είναι πάνω απ’ όλα η φιλία και η ενότητα.