Ο 70ός Διαγωνισμός Τραγουδιού της Eurovision ολοκληρώθηκε με εντυπωσιακό τρόπο στη Βιέννη, χαρίζοντας δυνατές στιγμές, ανατροπές και πολλές συζητήσεις. Μεγάλη νικήτρια της βραδιάς αναδείχθηκε η Βουλγάρα Dara, η οποία μάγεψε κοινό και επιτροπές με το δυναμικό «Bangaranga», συγκεντρώνοντας συνολικά 516 βαθμούς και κατακτώντας την κορυφή του φετινού διαγωνισμού.

Το τραγούδι της φέρει την υπογραφή μιας διεθνούς δημιουργικής ομάδας, καθώς συνυπογράφεται από την ίδια τη Dara, τον καταξιωμένο Έλληνα δημιουργό Δημήτρη Κοντόπουλο, τον επιτυχημένο Ρουμάνο παραγωγό Monoir και τη Νορβηγίδα Anne Judith Stokke Wik, που έχει ξεχωρίσει μέσα από συνεργασίες στην K-Pop σκηνή.

Την πρώτη πεντάδα συμπλήρωσαν το Ισραήλ, η Ρουμανία, η Αυστραλία και η Ιταλία, με τη συμμετοχή του Ισραήλ να προκαλεί αντιδράσεις και αποδοκιμασίες τη στιγμή που πέρασε προσωρινά στην πρώτη θέση της βαθμολογίας.

Για την Ελλάδα, ο Akylas με το «Ferto» συγκέντρωσε 220 βαθμούς από κοινό και επιτροπές, καταλαμβάνοντας τελικά τη 10η θέση, αποτέλεσμα που θεωρήθηκε χαμηλότερο των προσδοκιών, καθώς τα στοιχήματα τον ήθελαν να διεκδικεί ακόμα και μια θέση στην πρώτη πεντάδα.

«Δεν ήθελα να σας απογοητεύσω» – Η πρώτη δήλωση του Ακύλα μετά τον τελικό

Λίγο μετά την ολοκλήρωση του τελικού της Eurovision 2026, ο Ακύλας στην ειδική εκπομπή της ΕΡΤ1 για τον διαγωνισμό, δήλωσε στενοχωρημένος για τη 10η θέση που κατέλαβε η Ελλάδα στη φετινή διοργάνωση.

«Δεν ξέρω αν πρέπει να ζητήσω συγγνώμη. Για να είμαι ειλικρινής, είμαι όντως στενοχωρημένος γιατί δεν ήθελα να σας απογοητεύσω. Δεν ήθελα να σας στενοχωρήσω», είπε χαρακτηριστικά και πρόσθεσε: «Πραγματικά με φέρατε μέχρι εδώ, με στηρίξατε και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα: ότι μου δώσατε αυτή την ευκαιρία να είμαι σε αυτόν τον μεγάλο διαγωνισμό. Θέλω να ξέρετε ότι σε όλο αυτό το ταξίδι έδωσα το 100%, το 200% της αντοχής μου και του εαυτού μου. Αρρώστησα, έβγαλα αμυγδαλές, έκανα τα πάντα για να δώσω το καλύτερο που μπορώ. Σίγουρα λυπάμαι για τη θέση που πήραμε, ίσως να μας αδίκησαν λίγο, αλλά και πάλι: Ελλάδα, ευχαριστώ πάρα πολύ που μου έδωσες τη ευκαιρία να το ζήσω. Ευχαριστώ, και σας αγαπώ πολύ».

Από την πλευρά της Κύπρου, η Αντιγόνη και το «Jalla» ολοκλήρωσαν την πορεία τους στην 19η θέση με 75 βαθμούς, σε μια εμφάνιση που ξεχώρισε για τον ρυθμό και τη σκηνική παρουσία.

Η φετινή Eurovision απέδειξε για ακόμη μία χρονιά γιατί παραμένει ένα από τα μεγαλύτερα τηλεοπτικά και μουσικά γεγονότα παγκοσμίως, συνδυάζοντας μουσική, θέαμα και έντονες συγκινήσεις μέχρι την τελευταία ψήφο.