Με τις ψηφοφορίες για τη νέα Πολιτική Επιτροπή, τις παρεμβάσεις Ευρωπαίων αξιωματούχων και την καταληκτική ομιλία του προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη ολοκληρώνονται σήμερα, Κυριακή 17 Μαΐου, οι εργασίες του 16ου Τακτικού Συνεδρίου του κόμματος.

Σύμφωνα με το πρόγραμμα, η ψηφοφορία για την ανάδειξη των μελών της Πολιτικής Επιτροπής θα διεξαχθεί από τις 13:00 έως τις 17:00. Η διαδικασία αποτελεί το τελευταίο οργανωτικό βήμα του συνεδρίου, που συγκέντρωσε πλήθος στελεχών και μελών της Νέας Δημοκρατίας.

Νωρίτερα, από τις 09:00 έως τις 11:00, θα πραγματοποιηθούν ομιλίες συνέδρων στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας «2030: Η Ελλάδα Δυνατή, η Νέα Δημοκρατία Μπροστά». Οι παρεμβάσεις θα εστιάσουν στις προοπτικές ανάπτυξης της χώρας και τον ρόλο του κόμματος στη νέα δεκαετία.

Στις 11:00 θα μιλήσει ο Γραμματέας της Πολιτικής Επιτροπής, Στέλιος Κονταδάκης, ενώ αμέσως μετά θα υπάρξουν παρεμβάσεις εκπροσώπων ευρωπαϊκών θεσμών και της Κυπριακής Δημοκρατίας. Θα προβληθούν βίντεο-χαιρετισμοί της Προέδρου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Ρομπέρτα Μέτσολα, και του πρώην Προέδρου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ζαν-Κλοντ Γιούνκερ.

Στη συνέχεια θα ακολουθήσουν οι ομιλίες του Ευρωπαίου Επιτρόπου Βιώσιμων Μεταφορών και Τουρισμού, Απόστολου Τζιτζικώστα, της Γενικής Γραμματέως του ΕΛΚ, Ντολόρς Μοντσεράτ, καθώς και της Προέδρου της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και προέδρου του ΔΗΣΥ, Αννίτας Δημητρίου.

Θα ακολουθήσει η ανάγνωση των συμπερασμάτων του συνεδρίου και η τοποθέτηση του προέδρου της Οργανωτικής Επιτροπής, Θεόδωρου Ρουσόπουλου, πριν από την ολοκλήρωση των εργασιών.

Το συνέδριο θα κλείσει με την ομιλία του πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Κυριάκου Μητσοτάκη, η οποία αναμένεται να αποτελέσει το πολιτικό αποκορύφωμα της διαδικασίας, συνοψίζοντας τα μηνύματα και τις προτεραιότητες της παράταξης για την επόμενη περίοδο.