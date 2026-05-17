Η Ρωσία ανακοίνωσε σήμερα ότι δέχθηκε μια από τις μαζικότερες ουκρανικές επιθέσεις στα τέσσερα χρόνια που μαίνεται ο πόλεμος στην Ουκρανία, λέγοντας ότι κατέρριψε συνολικά 556 μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα (drones) στη διάρκεια της νύχτας που πέρασε.

Μεταξύ 22:00 και 07:00 τοπική ώρα (και ώρα Ελλάδος), «οι μονάδες της αντιαεροπορικής άμυνας αναχαίτισαν και κατέστρεψαν 556 ουκρανικά μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα» πάνω από 14 ρωσικές περιφέρειες όπως και την προσαρτημένη Κριμαία και τη Μαύρη Θάλασσα και την Αζοφική Θάλασσα, ανακοίνωσε το υπουργείο Άμυνας της Ρωσίας σε ανάρτησή του στη ρωσική εφαρμογή ανταλλαγής μηνυμάτων Max.

Νωρίτερα ο περιφερειακός κυβερνήτης της Μόσχας Αντρέι Βορομπιόφ είχε ανακοινώσει ότι τουλάχιστον 3 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και 4 τραυματίστηκαν στην περιφέρεια της ρωσικής πρωτεύουσας σε ουκρανική επίθεση με drones στη διάρκεια της νύχτας, ενώ ο δήμαρχος της Μόσχας Σεργκέι Σομπιάνιν είχε ανακοινώσει ότι στην ίδια την πρωτεύουσα (σ.σ.: δεν υπάγεται διοικητικά στην περιφέρεια) ένα πλήγμα προκάλεσε τον τραυματισμό 12 ανθρώπων.

Η επίθεση αυτή σημειώθηκε τρεις ημέρες ύστερα από φονικά ρωσικά πλήγματα στην ουκρανική πρωτεύουσα, που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 24 ανθρώπους, στα οποία το Κίεβο είχε δεσμευτεί να απαντήσει.