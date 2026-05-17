Σε εξέλιξη βρίσκεται από το πρωί της Κυριακής μια επιχειρησιακή άσκηση ετοιμότητας των αστυνομικών δυνάμεων στην ευρύτερη περιοχή του Παλαιού Ψυχικού, σύμφωνα με ενημέρωση της ΕΛΑΣ.

Όπως ανακοινώθηκε, στο πλαίσιο της άσκησης εφαρμόζονται προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις, μεταξύ άλλων, στη συμβολή των λεωφόρων Κηφισίας και Κατεχάκη. Οι ρυθμίσεις αυτές πραγματοποιούνται με γνώμονα την ασφάλεια των κατοίκων και των διερχόμενων πολιτών.

Η ΕΛΑΣ διευκρινίζει ότι πρόκειται αποκλειστικά για άσκηση προσομοίωσης και όχι για πραγματικό περιστατικό, τονίζοντας πως δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας για το κοινό.

Τέλος, επισημαίνεται ότι δεν επιτρέπεται η δημοσιογραφική κάλυψη ή η λήψη εικόνων από τους χώρους διεξαγωγής της άσκησης, καθώς η διαδικασία διεξάγεται υπό αυστηρά επιχειρησιακά πρωτόκολλα.