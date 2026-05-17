Σήμερα, Κυριακή 17 Mαΐου 2026, διεξάγεται η Ειρηνοδρομία που είναι ενταγμένη στο πλαίσιο των εκδηλώσεων μνήμης για τον αγωνιστή της Δημοκρατίας Αλέξανδρο Παναγούλη «Παναγούλεια».

Ο Δήμος Αγ. Δημητρίου έχει ανακοινώσει έκτακτες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με σκοπό την ομαλή και ασφαλή διεξαγωγή των αγώνων, καθώς και την προστασία των συμμετεχόντων και των θεατών.

Αναφορικά με την κίνηση των οχημάτων, η κυκλοφορία θα διακοπεί πλήρως από τις 06:30 π.μ. έως τις 13:30 μ.μ. σε συγκεκριμένους οδικούς άξονες της πόλης.

Συγκεκριμένα, οι δρόμοι που θα παραμείνουν κλειστοί είναι:

– Η Λεωφόρος Αγίου Δημητρίου στο τμήμα από την οδό Θάλειας έως την οδό Άρτης,

– Η οδός Στρ. Παπάγου από τη Χρυσοστόμου Σμύρνης έως τη Λεωφόρο Βουλιαγμένης

– Η οδός Χρυσοστόμου Σμύρνης από τη Στρατάρχου Παπάγου έως τη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου.

– Η Οδός Πολυτεχνείου και Άρτης, από τη Λεωφόρο Αγίου Δημητρίου έως την οδό Βεργίνας, καθώς και στην ίδια την οδό Βεργίνας μεταξύ των οδών Αγωνιστών Πολυτεχνείου και Άρτης.