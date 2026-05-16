Την απαγόρευση καπνικών προϊόντων με κάνναβη στα περίπτερα προωθεί άμεσα με νομοσχέδιο το υπουργείο Υγείας.

Το υπουργείο έχει ήδη προβεί σε νομοθετικές ρυθμίσεις για την αυστηροποίηση του πλαισίου και την απαγόρευση πώλησης προϊόντων κάνναβης σε περίπτερα και αυτόματους πωλητές.

Τo υπουργείο Υγείας έχει θέσει ήδη σε δημόσια διαβούλευση και κατέθεσε στη Βουλή το σχετικό νομοσχέδιο με τίτλο «Σύσταση Ταμείου Καινοτομίας – Πρόσβαση των ασθενών σε νέα φάρμακα και θεραπείες και άλλες διατάξεις».

Οι βασικές κατευθύνσεις της ρύθμισης αυτής περιλαμβάνουν:

– Απαγόρευση της πώλησης προϊόντων κάνναβης λιανικώς σε σημεία όπως τα περίπτερα και τα μίνι μάρκετ.

– Θεσπίζεται ειδικό Ψηφιακό Μητρώο Ελέγχου Προϊόντων Κάνναβης στο Υπουργείο Υγείας για τον αυστηρότερο έλεγχο της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Η παρέμβαση αυτή έρχεται μετά την εμφάνιση ανησυχητικών περιστατικών κατανάλωσης προϊόντων (όπως ζελεδάκια και ατμιστικά έλαια) από ανήλικους μαθητές.

Σε ό,τι αφορά τη φαρμακευτική κάνναβη οι οδηγίες του υπουργείου επισημαίνουν ότι συνταγογραφείται αποκλειστικά από γιατρούς και όχι μέσω ιδιωτικών πλατφορμών.