Σε τουλάχιστον 57 συλλήψεις προχώρησε το Σάββατο η αστυνομία στη Βολιβία, έπειτα από σφοδρές συγκρούσεις μεταξύ των δυνάμεων ασφαλείας και διαδηλωτών που είχαν αποκλείσει βασικούς οδικούς άξονες προς την πρωτεύουσα Λα Πας. Οι διαμαρτυρόμενοι ζητούν, μεταξύ άλλων, αυξήσεις μισθών και μέτρα για τη βελτίωση του βιοτικού τους επιπέδου.

Οι δυνάμεις ασφαλείας έκαναν χρήση δακρυγόνων για να διαλύσουν τα πλήθη, τα οποία εδώ και δύο εβδομάδες πραγματοποιούν αποκλεισμούς, εμποδίζοντας τον εφοδιασμό της πρωτεύουσας με τρόφιμα, φάρμακα και άλλα βασικά αγαθά.

Σύμφωνα με δημοσιεύματα των βολιβιανών μέσων ενημέρωσης, περίπου 3.500 αστυνομικοί και στρατιώτες συμμετείχαν στην επιχείρηση, που ξεκίνησε τις πρώτες πρωινές ώρες. Όπως δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου της βολιβιανής προεδρίας, Χοσέ Λουίς Γκάλβες, στόχος ήταν να ανοίξει διάδρομος για τη μεταφορά τροφίμων, φαρμάκων και φιαλών οξυγόνου προς τα νοσοκομεία της Λα Πας.

Οι αρχές ανέφεραν ότι διαδηλωτές απέκλεισαν δρόμους σε τουλάχιστον 22 σημεία σε όλη τη χώρα, προκαλώντας σοβαρά προβλήματα στις μετακινήσεις και στην τροφοδοσία των πόλεων.

Οικονομική κρίση και πολιτικές εντάσεις

Η Βολιβία βρίσκεται αντιμέτωπη με τη σοβαρότερη οικονομική κρίση των τελευταίων τεσσάρων δεκαετιών, καθώς ο πληθωρισμός έφτασε τον Απρίλιο στο 14% σε ετήσια βάση. Η άνοδος των τιμών έχει επιβαρύνει δραματικά τα νοικοκυριά, προκαλώντας κοινωνική αναταραχή.

Ο κεντροδεξιός Ροδρίγο Πας ανέλαβε την εξουσία τον Νοέμβριο, μετά από δύο δεκαετίες σοσιαλιστικών κυβερνήσεων υπό τον Έβο Μοράλες (2006-2019) και τον Λουίς Άρσε (2020-2025). Ο Πας είχε δεσμευθεί προεκλογικά να επαναφέρει τη χώρα σε τροχιά ανάπτυξης και να αντιμετωπίσει τη βαθιά οικονομική ύφεση.

Ωστόσο, η απόφασή του να καταργήσει τις επιδοτήσεις καυσίμων που ίσχυαν επί είκοσι χρόνια προκάλεσε εκτίναξη των τιμών βασικών προϊόντων και έντονες κοινωνικές αντιδράσεις.

Οι διαδηλωτές, πέρα από τις αυξήσεις μισθών, ζητούν οικονομική σταθερότητα, να σταματήσουν οι ιδιωτικοποιήσεις κρατικών επιχειρήσεων και να παραιτηθεί ο πρόεδρος της Βολιβίας.