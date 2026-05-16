Τουλάχιστον οκτώ νεκροί και 32 τραυματίες είναι ο τραγικός απολογισμός σύγκρουσης μεταξύ εμπορικής αμαξοστοιχίας και δημόσιου λεωφορείου στην πρωτεύουσα της Ταϊλάνδης, τη Μπανγκόκ.

Το δυστύχημα σημειώθηκε το απόγευμα του Σαββάτου (16/05), κοντά σε σταθμό της γραμμής του αεροδρομίου στο κέντρο της πόλης. Η σφοδρή σύγκρουση προκάλεσε πυρκαγιά που τύλιξε το λεωφορείο και επεκτάθηκε σε γειτονικά οχήματα, προκαλώντας εκτεταμένες ζημιές.

Ο αναπληρωτής υπουργός Μεταφορών Σιριπόνγκ Ανγκασακουλκιάτ δήλωσε στους δημοσιογράφους ότι όλες οι σοροί εντοπίστηκαν μέσα στο λεωφορείο, ενώ παραμένει άγνωστος ο ακριβής αριθμός των επιβατών τη στιγμή του δυστυχήματος.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του γραφείου του, ο πρωθυπουργός Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ έδωσε εντολή για τη διεξαγωγή έρευνας, προκειμένου να διαπιστωθούν τα αίτια της τραγωδίας που συγκλονίζει τη χώρα.

