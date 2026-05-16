Ένα σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (16/5) στη Σκιάθο, όταν ο οδηγός ενός αυτοκινήτου έχασε τον έλεγχο και προσέκρουσε στην είσοδο ξενοδοχείου.

Σύμφωνα με το skiathoslife, το όχημα κινούνταν σε στροφή κοντά στο ξενοδοχείο, όταν κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες εξετράπη της πορείας του. Αρχικά προσέκρουσε στο κράσπεδο του πεζοδρομίου στη δεξιά πλευρά και στη συνέχεια πέρασε στο αντίθετο ρεύμα κυκλοφορίας.

Η πορεία του αυτοκινήτου σταμάτησε με σφοδρότητα πάνω στην είσοδο του ξενοδοχείου, προκαλώντας πανικό στους παρευρισκόμενους και σημαντικές υλικές ζημιές.

Από τη σύγκρουση τραυματίστηκαν σοβαρά ο οδηγός και η συνοδηγός, οι οποίοι, σύμφωνα με πληροφορίες, είναι ζευγάρι περίπου 50 ετών. Η γυναίκα εντοπίστηκε εκτός του οχήματος, ενώ ο άνδρας υπέστη τραύματα στην πλευρά και τον θώρακα.

Στο σημείο έσπευσαν άμεσα δυνάμεις του ΕΚΑΒ, της Αστυνομίας και της Πυροσβεστικής, που προχώρησαν στον απεγκλωβισμό των τραυματιών και τους παρείχαν τις πρώτες βοήθειες πριν τη μεταφορά τους στο νοσοκομείο.