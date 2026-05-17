Η κυβέρνηση της Βρετανικής Κολομβίας ανακοίνωσε ότι ένας Καναδός διαγνώστηκε θετικός στον χανταϊό μετά την αποβίβασή του από πολυτελές κρουαζιερόπλοιο, όπου εντοπίστηκε εστία του στελέχους των Άνδεων του ιού.

Ο άνδρας εξετάστηκε σε νοσοκομείο στη Βικτώρια, στο νησί Βανκούβερ, αφού παρουσίασε ήπια συμπτώματα. Είναι ένας από τους τέσσερις Καναδούς που βρίσκονται σε απομόνωση στο νησί, μετά την αποβίβασή τους από το κρουαζιερόπλοιο MV Hondius.

Σύμφωνα με τις Αρχές, η ομάδα περιλαμβάνει δύο ζευγάρια — ένα από το Γιούκον και ένα από τη Βρετανική Κολομβία. Ο άνδρας που βρέθηκε θετικός προέρχεται από το Γιούκον, όπως δήλωσαν οι αρμόδιοι αξιωματούχοι.

Η υπεύθυνη υγείας της επαρχίας, Μπόνι Χένρι, ανέφερε ότι το ζευγάρι από το Γιούκον υποβάλλεται σε εξετάσεις στη Βρετανική Κολομβία, καθώς δεν υπάρχει αντίστοιχο εργαστήριο στο βόρειο αυτό έδαφος.

Η Χένρι υπογράμμισε ότι οι τέσσερις επιβάτες δεν ήρθαν σε επαφή με άλλους ανθρώπους κατά τη μεταφορά τους από την πτήση στη Βικτώρια. Ο άνδρας που έχει προσβληθεί βρίσκεται σε σταθερή κατάσταση, πρόσθεσε.

Χαμηλός ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού

Το στέλεχος του χανταϊού των Άνδεων, που εντοπίστηκε στο κρουαζιερόπλοιο, μπορεί να προκαλέσει σοβαρή πνευμονική νόσο, η οποία είναι θανατηφόρα έως και στο 50% των περιπτώσεων, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας.

Οι χανταϊοί αποτελούν ομάδα ιών που συνήθως μεταδίδονται από τρωκτικά. Σε σπάνιες περιπτώσεις, ωστόσο, είναι δυνατή η μετάδοση από άνθρωπο σε άνθρωπο. Οι υγειονομικές αρχές της Βρετανικής Κολομβίας εκτιμούν ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού παραμένει χαμηλός.