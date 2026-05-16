Σύμφωνα με αποκλειστικές, ασφαλείς πληροφορίες του TLIFE, ο θρησκευτικός γάμος της ηθοποιού και του μπασκετμπολίστα έγινε στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Πλάκα, παρουσία ελάχιστων προσκεκλημένων. Κουμπάροι ήταν μία πολύ στενή της φίλη με τον σύντροφό της.

Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε ένα εντυπωσιακό νυφικό από δαντέλα, ενώ κρατούσε μια ανθοδέσμη από λευκές καμέλιες. Από την άλλη, ο Μπρούνο Τσερέλα ένα μπεζ κοστούμι με λευκό πουκάμισο. «Ήταν ιδιαίτερα συγκινημένοι αλλά και πολύ ευτυχισμένοι» λέει άνθρωπος που είδε το ζευγάρι από κοντά.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε… ξανά πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου, γονατίζοντας μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ στη γαλλική πρωτεύουσα. Ειδικότερα, το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, είχε δημοσιεύσει μία σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Το κάναμε ξανά», είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της, συνοδεύοντας τη φράση με ένα emoji μονόπετρου.

Σύμφωνα με αποκλειστικές, ασφαλείς πληροφορίες του TLIFE, ο θρησκευτικός γάμος της ηθοποιού και του μπασκετμπολίστα έγινε στις 6 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Μεταμόρφωσης του Σωτήρος στην Πλάκα, παρουσία ελάχιστων προσκεκλημένων. Κουμπάροι ήταν μία πολύ στενή της φίλη με τον σύντροφό της. Η Αθηνά Οικονομάκου επέλεξε ένα εντυπωσιακό νυφικό από δαντέλα, ενώ κρατούσε μια ανθοδέσμη από λευκές καμέλιες. Από την άλλη, ο Μπρούνο Τσερέλα ένα μπεζ κοστούμι με λευκό πουκάμισο. «Ήταν ιδιαίτερα συγκινημένοι αλλά και πολύ ευτυχισμένοι» λέει άνθρωπος που είδε το ζευγάρι από κοντά.

Τις προηγούμενες ημέρες, ο Μπρούνο Τσερέλα έκανε… ξανά πρόταση γάμου στην Αθηνά Οικονομάκου, γονατίζοντας μπροστά από τον Πύργο του Άιφελ στη γαλλική πρωτεύουσα. Ειδικότερα, το βράδυ της Τρίτης 12 Μαΐου, είχε δημοσιεύσει μία σειρά από φωτογραφίες στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram. «Το κάναμε ξανά», είχε γράψει στη λεζάντα της ανάρτησής της, συνοδεύοντας τη φράση με ένα emoji μονόπετρου.

Στις 8 Μαίου είχε έρθει στο φως της δημοσιότητας η προαναγγελία του γάμου τους στην Αθήνα.

Πιο συγκεκριμένα, η προαγγελία που δημοσιεύτηκε “Ο Πολίτης Χίου” ανέφερε: «Ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στην Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονύσιου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική».

Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές το προηγούμενο διάστημα, ετοιμάζει έναν τριήμερο εορτασμό στην Πάρο, στα τέλη Ιουνίου. Εκεί, θα πραγματοποιήσουν μία ακόμα τελετή για περισσότερο κόσμο, συγγενείς και φίλους, που λέγεται ότι θα είναι κάτι σαν ανταλλαγή όρκων.

Πιο συγκεκριμένα, η προαγγελία που δημοσιεύτηκε “Ο Πολίτης Χίου” ανέφερε: «Ο Bruno Cerella του Claudio Fernando Cerella και της Claudia Viviana το γένος Val, που γεννήθηκε στην Bahia Blanca της Αργεντινής και κατοικεί στο Μιλάνο της Ιταλίας και η Αθηνά Οικονομάκου, του Διονύσιου Οικονομάκου και της Γεωργίας το γένος Κούρλα, που γεννήθηκε στον Χολαργό Αττικής και κατοικεί στην Κηφισιά Αττικής, πρόκειται σύντομα να παντρευτούν και ο γάμος τους θα γίνει στην Αττική».

Το ζευγάρι, σύμφωνα με πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές το προηγούμενο διάστημα, ετοιμάζει έναν τριήμερο εορτασμό στην Πάρο, στα τέλη Ιουνίου. Εκεί, θα πραγματοποιήσουν μία ακόμα τελετή για περισσότερο κόσμο, συγγενείς και φίλους, που λέγεται ότι θα είναι κάτι σαν ανταλλαγή όρκων.

Πηγή: tlife