Η τελευταία μελέτη της AAA δείχνει ότι οι ακραίες θερμοκρασίες μειώνουν την απόδοση, την αυτονομία και αυξάνουν το λειτουργικό κόστος για τα ηλεκτρικά οχήματα (EV) και τα υβριδικά. Οι ερευνητές εξέτασαν έξι οχήματα σε χαμηλές, μέτριες και υψηλές θερμοκρασίες για να εξετάσουν πώς αποδίδουν τα ηλεκτρικά συστήματα μετάδοσης κίνησης υπό μη ιδανικές συνθήκες. Αυτές οι πληροφορίες έχουν ως στόχο να βοηθήσουν τους καταναλωτές να κατανοήσουν καλύτερα πώς η θερμοκρασία μπορεί να επηρεάσει την απόδοση του οχήματος.

Τα ηλεκτρικά οχήματα είναι αποτελεσματικά σε μέτριες θερμοκρασίες, αλλά χάνουν σημαντική αυτονομία στο κρύο», δήλωσε ο Greg Brannon, διευθυντής μηχανικής και έρευνας αυτοκινήτων στην AAA. «Το περιμέναμε αυτό από την προηγούμενη έρευνά μας, αλλά μας εξέπληξε η μείωση της οικονομίας καυσίμου κατά 23% για τα υβριδικά σε χαμηλές θερμοκρασίες. Οι οδηγοί θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη το κλίμα, το κόστος ενέργειας και τα πρότυπα οδήγησης όταν επιλέγουν ένα όχημα που ταιριάζει καλύτερα στον τρόπο ζωής τους».

Συγκεκριμένα, η ομάδα μηχανικών αυτοκινήτων της AAA, σε συνεργασία με το Κέντρο Έρευνας Αυτοκινήτων της Λέσχης Αυτοκινήτου της Νότιας Καλιφόρνια, αξιολόγησε τους κινητήρες τριών ηλεκτρικών οχημάτων και τριών υβριδικών οχημάτων.

Ειδικότερα, σε υψηλές θερμοκρασίες 35 βαθμών Κελσίου, τα υβριδικά οχήματα εμφάνισαν αύξηση κατά 12% στην κατανάλωση καυσίμου, ενώ τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα παρουσίασαν πτώση 10,4% στην ενεργειακή αποδοτικότητα και μείωση 8,5% στην αυτονομία σε σύγκριση με τις συνθήκες μέτριας θερμοκρασίας.