Ο Ζακ Μπράουν Διευθύνων Σύμβουλος της McLaren, φέρεται να έστειλε μια επιστολή έξι σελίδων στον Μοχάμεντ Μπεν Σουλαγιέμ της FIA, στην οποία εκθέτει τις ανησυχίες του σχετικά με την κοινή ιδιοκτησία πολλαπλών ομάδων που αγωνίζονται στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1.

Το ζήτημα δεν είναι καινούργιο, αλλά έχει επιστρέψει στο προσκήνιο τις τελευταίες εβδομάδες, μετά από αναφορές ότι η Mercedes ενδιαφέρεται να αποκτήσει το μειοψηφικό μερίδιο 24% στην Alpine , το οποίο φέρεται να ετοιμάζεται να πουλήσει το επενδυτικό fund Otro Capital.

Ο διευθύνων σύμβουλος της McLaren Racing έχει καταθέσει γραπτώς μια θέση που έχει εκφράσει επανειλημμένα, επαναλαμβάνοντας τις ανησυχίες του σχετικά με τις συμμαχίες μεταξύ ομάδων που έχουν έναν κοινό μέτοχο.

Η προειδοποίηση του Μπράουν στοχεύει κυρίως στην αποτροπή της ευρύτερης διάδοσης αυτού του μοντέλου μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα.