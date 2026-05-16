Η Αθήνα ετοιμάζεται να φορέσει τα καλά της για το φετινό Final Four της EuroLeague, με το Ζάππειο να μεταμορφώνεται σε κέντρο μπασκετικής δράσης από την Πέμπτη 21 έως την Κυριακή 24 Μαΐου. Το EuroLeague FanZone υπόσχεται διασκέδαση για όλες τις ηλικίες, συνδυάζοντας παιχνίδι, προκλήσεις, μουσική και συλλεκτικά αντικείμενα.

Οι φίλοι του μπάσκετ θα έχουν την ευκαιρία να γνωρίσουν από κοντά παίκτες και θρύλους του ευρωπαϊκού μπάσκετ, ενώ ειδικές δραστηριότητες και συνεργασίες θα δώσουν έναν επιπλέον λόγο για να βρεθεί κανείς στο Ζάππειο.

Στόχος της EuroLeague είναι να δημιουργήσει μια γιορτή που ξεπερνά το παρκέ, φέρνοντας κοντά τους φιλάθλους από όλη την Ευρώπη και ζωντανεύοντας τον παλμό του Final Four στην καρδιά της Αθήνας.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της EuroLeague:

«Η καρδιά της εβδομάδας του Final Four θα χτυπά στο EuroLeague FanZone στην Αθήνα, καθώς η EuroLeague μετατρέπει τον χώρο μπροστά από το Ζάππειο Μέγαρο στο σημείο συνάντησης των φιλάθλων του μπάσκετ από την Πέμπτη 21 Μαΐου έως και την Κυριακή 24 Μαΐου.

Ανοιχτό και τις τέσσερις ημέρες, το FanZone θα συνδυάζει μπάσκετ, ψυχαγωγία, μουσική και διαδραστικές εμπειρίες για φιλάθλους όλων των ηλικιών, με δραστηριότητες, παιχνίδια, αποκλειστικά προϊόντα, δράσεις συνεργατών και εμφανίσεις παικτών, θρύλων του αθλήματος και δημιουργών περιεχομένου».