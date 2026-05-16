Η EuroLeague Basketball Officiating Department ανακοίνωσε τους οκτώ διαιτητές που θα σφυρίξουν στο Final Four της EuroLeague 2026, το οποίο θα διεξαχθεί στην Αθήνα από τις 22 έως τις 24 Μαΐου.

Η επιλογή περιλαμβάνει έμπειρους ρέφερι με πολυετή παρουσία στη διοργάνωση, αλλά και δύο νέους που θα ζήσουν για πρώτη φορά την εμπειρία του Final Four.

Οι οκτώ διαιτητές που ορίστηκαν είναι οι: Μεχντί Ντιφαλά, Λούκα Καρντούμ, Μίλος Κολιένσιτς, Όλεγκς Λατίσεβς, Ρόμπερτ Λότερμοζερ, Μίλαν Νέντοβιτς, Κάρλος Περουγκά και Σρέτεν Ράντοβιτς.

Συνολικά, το γκρουπ μετρά 109 σεζόν εμπειρίας στη EuroLeague και έχει διευθύνει 55 αγώνες Final Four, με αρκετούς από αυτούς να έχουν ήδη σφυρίξει τελικούς.

Ο Λότερμοζερ μετρά πλέον 11 Final Four στην καριέρα του, ο Περουγκά βρίσκεται στην 3η συμμετοχή του και ο Νέντοβιτς στη 2η. Από τους υπόλοιπους, ο Λατίσεβς φτάνει τις 12 συμμετοχές σε Final Four, ο Ντιφαλά την 7η, ενώ ο Ράντοβιτς θα βρεθεί για 5η φορά στη διοργάνωση. Οι Καρντούμ και Κολιένσιτς θα κάνουν το ντεμπούτο τους σε Final Four.

Referees announced for 2026 EuroLeague Final Four — EuroLeague (@EuroLeague) May 16, 2026

Το Final Four του 2026 ξεκινά την Παρασκευή 22 Μαΐου, με τον Ολυμπιακό να αντιμετωπίζει τη Φενέρμπαχτσε και τη Βαλένθια να κοντράρεται με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ ο μεγάλος τελικός θα διεξαχθεί την Κυριακή 24 Μαΐου στην Αθήνα.