Για την κατάσταση της υγείας του Σταύρου Φλώρου μετά τον τραυματισμό του σε παραλία του Αγίου Δομίνικου μίλησε ο πατέρας του, περιγράφοντας σημαντική βελτίωση της πορείας του 22χρονου.

Όπως ανέφερε, ο παίκτης του Survivor έχει βγει από τη μονάδα αυξημένης φροντίδας και νοσηλεύεται πλέον σε απλό δωμάτιο, ενώ αναμένεται τις επόμενες ημέρες η έγκριση των γιατρών για τη μεταφορά του στο Μαϊάμι, όπου θα συνεχίσει πρόγραμμα αποκατάστασης.

Ο πατέρας του σημείωσε πως ο γιος του έχει αποδεχτεί την κατάσταση με ψυχραιμία, παρά τη σοβαρότητα του ατυχήματος, τονίζοντας ότι «το σημαντικό είναι πως ζει» και ότι αντιλαμβάνεται πως μπροστά του έχει μακρά και δύσκολη διαδικασία αποκατάστασης. Παράλληλα, ανέφερε ότι απαιτούνται πιθανότατα πολλαπλές επεμβάσεις στον αστράγαλο, χωρίς ακόμη να υπάρχει πλήρης εικόνα για το σύνολο της θεραπείας.

Αναφερόμενος στο ατύχημα, ο πατέρας του υποστήριξε ότι οι συμμετέχοντες τηρούσαν τους κανόνες ασφαλείας, χρησιμοποιώντας σημαδούρα και βρίσκονταν περίπου 80 μέτρα από την ακτή. Όπως είπε, το ταχύπλοο δεν αντιλήφθηκε τη σημαδούρα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί το περιστατικό, ενώ ο χειριστής του σκάφους φέρεται να το παραδέχθηκε κατά τη διαδικασία.

Τέλος, η οικογένεια δηλώνει πως αυτή τη στιγμή προτεραιότητα αποτελεί αποκλειστικά η υγεία του 22χρονου και η αποκατάστασή του, εκφράζοντας παράλληλα ευχαριστίες για το ενδιαφέρον και τη στήριξη του κόσμου.